El caso Lucio, un fallo con gusto a poco

Según las informaciones periodísticas, las asesinas de Lucio Dupuy no fueron halladas incursas en el agravante de “odio de género” previsto en el inc. 4 del art. 8 del Cod. Penal. En las otras causales, que podían declararse sin molestar al feminismo: sí. Con esas no hubo problemas.

Pero cuando se trata de pronunciar si las mujeres son (o no) también capaces de odiar, la cuestión –parece- se vuelve más “embarazosa”,“delicada”, por así decirlo. No vaya a ser cosa de que se escape alguna verdad, que no pueda, ni deba, ser dicha o pronunciada.

Sería un lugar común remover las escabrosas circunstancias del caso. Las noticias ya nos venían informando de sus macabros detalles. ¿Qué más puede decirse de estas maléficas Gorgonas?

Queremos, en cambio, denunciar la otra cómplice silenciada: la ideología de género, la perspectiva de género y el feminismo mas radical que pudo –y debió- ser declarado (al menos moralmente) responsable del odio con que infecta a mentes pequeñas y débiles como las de estas dos infames. Era la oportunidad para condenar el odioso extremismo ideológico. Y la dejamos pasar.

Abundante información periodística nos ilustra cuanta era la devoción de estas frenéticas “militontas” con la causa feminista más desquiciada. Allí se aleccionaban sobre el folclórico victimismo repitiendo el mantra: hombre-malo vs. mujer-buena. Que ella nació para ser libre y no asesinada (1).

Sus mensajes, activismo en redes, vecinos, parientes, testigos exponen (uniforme, reiterada y coincidentemente) actitudes, conductas, poses y hasta modo de vida que no dejan la menor duda de su ferviente e incondicional servilismo a la nueva religión atea oficial. La misma que en sus “encuentros” exhibe carteles de “Muerte al macho”(2,3,4) “Aborta al macho” (5, 6, 7) y algunas otras ternuras semejantes. Juntadas donde acarreaban al propio Lucio, aún con lesiones que ellas mismas le infligían; para disfrazarse (ellas) de víctimas del heteropatriarcado opresor. La tortura y muerte de Lucio no tiene siquiera la insignificante excusa de algún imprevisible arrebato de ira. No. Ninguna disculpa, ni la más mínima. Su martirio fue prolongado a lo largo del tiempo, reiterado, multiplicado, con sistemática perversidad. ¿Si eso no es odio de género; qué otra cosa podría ser? ¿Por qué no lo declararon?

¿Faltaban pruebas o faltó valor?

¿Qué más pruebas necesitaban para animarse a decir que el móvil -quizás mayor o determinante- de la muerte fue ni más ni menos que el odio de género?

La figura del “femicidio” no titubea en incluir cualquier muerte de mujer a manos de un varón. Poco o nada importan los móviles concretos o puntuales de cada caso. Si un varón es el que mata se supone (o presume) que lo hizo por machismo o misoginia.

¿Y cuándo es una mujer la que mata? ¿Dónde quedó la igualdad que tanto predican? O será que la ideología de género logró imponer el prejuicio que el varón ya es culpable. ¿Y las mujeres… no odian? ¿Es esa una nueva “conquista” del dogma de género? ¿Qué otra explicación podría existir para que dos adultas “empoderadas” conspiraran para torturar, abusar y finalmente matar a un niño indefenso?

La verdad es muy simple: La violencia; como el odio, no tienen género. Está en la naturaleza humana, por igual, sin distinción de sexos. No hace falta demasiada perspicacia para descubrir que detrás de la enorme burocracia parasitaria, cursos, talleres, capacitación, observatorios (en los que se gastan buena parte del erario público) se esconde una siniestra ideología de odio. Tras la máscara del victimismo y supuestos derechos en realidad fermenta el más descarado odio oculto entre prejuicios nunca confesados; e impuestos a la mayoría que no se atreve a levantar la voz contra esa turba minúscula pero hostil y revoltosa por temor a sus represalias.

Se huele el miedo en nuestro castigado país. En Universidades, colegios, escuelas, recitales o eventos de toda clase, programas en todos los medios y ese fétido aliento también ha logrado infiltrarse en algunos tribunales.

La verticalidad del Ejecutivo quizás podría tolerar algún pobre pretexto de conveniencia, comodidad o cobardía; pero si cae el último bastión de las libertades ¿qué queda?

La horda militonta, fiel a sus desvaríos, reclamaba incluso libertad para las depravadas; (en link rápidamente sacado de la red) lamentándose de que arruinaran la vida a “dos pibas por ser mujeres y lesbianas”(8). Unos pocos, como Agustín Laje (9) con rigor, solvencia y valor se atrevió a confrontar los grotescos balbuceos feministas. No es por faltar ley de aborto; ni porque algo pudo haber hecho el niño para que lo mataran sus “sensibles” cuidadoras. Argumentos de semejante calaña solo pueden provenir de mentes débiles; muy contaminadas de un relativismo amoral; tan vicioso que las incapacita ya para discernir el bien del mal.

¿Es que acaso no pueden ver la directa implicancia del feminismo más radical, oculto tras la perspectiva de género, con la muerte de este inocente? ¿Es tan difícil ver lo que está a la vista? ¿O es que prefieren no verlo? ¿O es que viéndolo no se animan a decirlo?

La justicia reclama, exige, decir verdad; pero TODA la verdad.

Callar u omitir aunque más no sea una parte de ella es también faltar a ese deber. En el caso de Lucio nos dejó un hueco; una omisión; un silencio que duele.

Quizás no seamos todos; pero sí muchos, quienes pensamos que era necesario “visibilizar” (como les gusta decir a ellas) a ese cómplice amorfo, oscuro, difuso pero de mil colmillos; el odio de género que incuba la mas extrema ideología. Era necesario hacerlo; no solo por respeto a la tragedia ya irremediable; sino prender al menos una llamita de esperanza para otros cientos de Lucios, padres, abuelos y familias; víctimas ignoradas que cada día, en anónimos expedientes, sufren y padecen la dictadura del género.

El documental “Borrando a Papá” (10) es una valiente denuncia contra la creciente y nociva ideologización en tribunales. Las subterráneas garras del despotismo de género han logrado instalar como dogmas de fe la presunción de culpabilidad contra el hombre; la imposibilidad de cuestionar (ni aún con pruebas) la conducta, dichos o narrativa de la mujer; la desigualdad descarada en el proceso judicial; el absoluto desconocimiento del requisito de imparcialidad indispensable en el juzgador. Los derechos son de las mujeres, las presunciones (todas) deben interpretarse en su favor. Nada de igualdad. Los magistrados deberían estar “comprometidos” con la perspectiva de género. Así ya sabrían de antemano que es imposible que las mujeres mientan, odien o puedan ser violentas.

Esos son los nuevos dogmas impuestos; pero nunca confesados, mordazas invisibles, censura y represalias disfrazadas con togas, que transitan por los pasillos de tribunales.

Es como si el tristísimo relato (Ante la Ley) de Franz Kafka; tuviésemos que reescribirlo “ante la mujer” para someternos obedientes, sumisos y silentes a la dictadura del género. ¿Y aún se extrañan cuando el odio que siembran no hace más que producir sus maléficos frutos? La violencia crece y seguirá creciendo a la sombra del odio impuesto. ¿Qué esperaban cosechar?

La tiranía ideológica también incrimina lo que es (y debe considerarse) “políticamente correcto” o falta de buena educación; con la que logran (intimidación mediante) imponer un sepulcral silencio a toda una sociedad que ve y calla la iniquidad.

Cada voz disidente que logren acallar es un puñado de tierra arrojado sobre el ataúd de la libertad; una mordaza más con la que silenciar una justicia ya tuerta de ideología.

“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”. - Martin Luther King. ¿Cuándo despertará mi patria de esta pesadilla ideológica?

