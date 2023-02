La Liga Correntina diagramó sus torneos con la participación de 30 equipos

Más Info

Primera fecha

Los torneos oficiales de Primera División A y B en la Liga Correntina de Fútbol se pondrán en marcha el 25 de febrero, la primera fecha en cada una de las categorías es la siguiente:

Primera A: Huracán vs. Mandiyú, Rivadavia vs. Lipton, Boca Unidos vs. Yaguareté, Alvear vs. Empedrado, Sportivo vs. Soberanía, Sacachispas vs. Mburucuyá, Quilmes vs. Ferroviario y San Marcos vs. Cambá Cuá.

Primera B: San Jorge vs. Dr Montaña, Popular vs. Villa Raquel, Independiente vs. Alumni, Curupay vs. Juventud Naciente, Robinson vs. Invico, Talleres vs. Peñarol y Libertad vs. B° Quilmes.