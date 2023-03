Medida cautelar contra la mamá de la nena correntina que tiene fiebre

La Justicia dictó una medida cautelar contra Verónica Rivero, mamá de la nena correntina, para que no se la lleve antes del alta, como sí hizo en el Garrahan, indicaron este martes fuentes oficiales.

En Telenoche, noticiero que se emite por eltrece de Buenos Aires, dieron más detalles del caso.

“Estamos en condiciones de confirmar que han dictado una orden cautelar la Fiscalía para custodiar a Isabella. En estos momentos hay dos agentes que responden a la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires custodiando la habitación donde está Isabella con su mamá”, develó Guillermo Lobo.

Y prosiguió: “La orden de la Fiscalía es que se le practiquen los exámenes exhaustivos, pero que no se la pueda retirar del nosocomio hasta tanto las autoridades, los médicos del Hospital Británico, confirmen que se han hecho todos los estudios exhaustivos y que Isabella está bien de salud”.

“¿Esto es porque la mamá se la quería volver a llevar del lugar?”, le preguntó Dominique Metzger.

“No, es cautelar. La mamá la llevó, la Fiscalía tomó nota de esto y, teniendo en cuenta los antecedentes, cruzó información con las autoridades policiales correntinas, más tomó nota de que ella se la llevó del Garrahan a las 12 de la noche, entonces la Justicia considera que hay una situación anómala y, de forma cautelar, ha dispuesto que, esta vez, no se la puede llevar sin una autorización judicial, sin una supervisión médica profunda y exhaustiva para determinar finalmente si Isabella padece alguna enfermedad, si la padece, establecer algún tratamiento, pero también controlar el comportamiento de la madre”, explicó el periodista.

Verónica Rivero es la madre de Isabella, la pequeña de 4 años que recorrió varios medios correntinos por un cuadro de fiebre alta, razón por la cual su madre lanzó una colecta solidaria para llevarla al Garrahan. El hospital porteño difundió un informe donde detallaba que la mujer “se escapó” con la menor sin dar aviso. Los médicos realizaron una denuncia en la Fiscalía de Buenos Aires. Ante esta confusa situación Verónica Rivero sostuvo: “Quiero salir a aclarar porque ayer la pasé muy mal, estuve descompuesta, mi familia en Corrientes está muy mal. Todo lo que se está diciendo es totalmente mentira tenemos la denuncia con la Policía de Buenos Aires”.

“Yo no me fui de ningún lugar sin avisar, no me fui sin una explicación y muchísimo menos me fui de ningún lugar exponiendo a mi hija a que le pase algo malo, lo que pasó es que la saqué a mi hija, pedí el alta voluntaria”, mencionó a radio Sudamericana.

Ante la denuncia de fuga sostuvo que: “En la Policía nos explicaron que era el término que se usa, como es un alta voluntaria ellos tienen que usar ese término. Nosotros nos presentamos en la comisaría donde nos habían citado para dar con el paradero de Isabella, constataron que ella estaba bien, que podía ser atendida en otro lugar. No puse en riesgo la vida de mi hija o la llevé a la fuerza”.

Sobre el estado de salud de la menor, la mujer dijo: “Vine a Buenos Aires para que mi hija tenga su diagnóstico, nosotros llevamos meses con esto, entonces lo que hice es sacar a mi hija para llevarla a otro lugar y que la atiendan más rápido”.

“Todo lo que pasó ayer, las cosas que se dijeron como que estoy mintiendo o que mi hija nunca tuvo fiebre es mentira. Yo tengo todas las pruebas, toda la gente que nos conoce sabe lo que pasamos y tenemos los papeles de los médicos, entonces no pueden salir a decir las cosas que están diciendo y estar atosigando con cosas espantosas en las redes sociales”, expresó.

Sobre si la niña está o no enferma, sostuvo que los médicos porteños no encontraron un cuadro febril, pero tiene una explicación: “Estuvimos 36 horas dentro del Garrahan y ella no hizo pico febril, algo que no quiero decir porque no quiero hablar mal del hospital, ni de ningún médico”.