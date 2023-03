El jefe del Poder Ejecutivo provincial fue enfático al señalar los puntos en los que se sostiene la denuncia de discriminación de la Nación hacia Corrientes.

Gustavo Valdés utilizó como eje las viviendas y la cuestión habitacional, tras lo cual emitió un fuerte planteo político ante senadores y diputados provinciales: “Después que no me vengan con el federalismo y con que no discriminan a Corrientes”, dijo.

La situación no es ajena, además, a un viejo reclamo que Corrientes ha manifestado con mayor énfasis en los últimos años, como lo son las regalías de Yacyretá.

Recientemente el mandatario expresó el deseo oficial de que lleguen más recursos, de que el flujo sea constante, pero también que la provincia como Estado, tenga asegurado un sillón en la mesa de toma de decisiones de la Entidad Binacional.

Así, dijo Gustavo Valdés, se solucionaría, al menos en parte, la falta de transparencia sobre lo que recauda la compañÍa en relación a lo que le correspondería a Corrientes.

Para marcar un matiz, desde el justicialismo, el senador Martín Barrionuevo ensayó una respuesta en materia de energía eléctrica, a través de una publicación en su cuenta personal de la red social Twitter, el legislador manifestó: “Hoy el gobernador nos viene a decir que el trabajo de la DPEC es excelente y que los aumentos son bajos. Sencillamente, vivir en una realidad paralela”.

La discusión parece dar inicio a los debates propios de un año de largas campañas y elecciones.