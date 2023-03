Cuenta regresiva para las listas del 11/6: se conocen los primeros candidatos legislativos

A menos de un mes para la inscripción de candidatos, se conocieron los primeros nombres que integrarían las grillas legislativas de cara a las elecciones del 11 de junio. Las definiciones parecen más claras en el oficialismo: Ricardo Colombi y Pedro Cassani, son las promesas electorales. Mientras que en el Frente de Todos, los justicialistas muestran el peronómetro, pero Gustavo Canteros pica en punta.

El oficialismo apuesta a mejorar sus números para mantener su hegemonía en ambas Cámaras, mientras la oposición trabaja para recuperar los escaños que perdió. El cronograma electoral establece que el 11 de abril y el 22 de abril vence el plazo para la inscripción de alianzas y de candidatos, respectivamente.

La conformación de las alianzas y su pronta inscripción mantiene ocupados a ECO + Vamos Corrientes y al Frente de Todos con el objeto de lograr traccionar la mayor cantidad de partidos políticos. Pero la danza de nombres ya comenzó para el armado de las grillas que este año debe respetar la paridad de género.

Según fuentes consultadas por El Litoral, Pedro Cassani (ELI) encabezará la grilla de candidatos a diputados. El legislador Norberto Ast continuará al frente del bloque de la UCR, pese a que algunas versiones indicaban que su futuro próximo sería la presidencia del Concejo Deliberante, dada su formación y el trabajo que realizó al frente de ese cuerpo deliberativo. Pero esta posibilidad fue desmentida por el propio radical en declaraciones a la prensa. Ese lugar en Capital estaría destinado para el concejal Hector (Palito) Torres (UCR), considerado hoy como uno de los que podría reemplazar a Alfredo Vallejos (UCR) que culmina su mandato y que cuenta con el aval para ser uno de los 15 diputados que se eligen el 11 de junio.

Renovarían su mandato los diputados Eduardo Hardoy (PL), Fabiana Meza (UCR), Silvia Galarza (PA) y en principio ya existiría un borrador con nombres de candidatos de San Luis, Goya, Saladas y Santo Tomé de para reemplazar a los legisladores María del Carmen Duarte (ELI),Héctor López (UCR); Javier Sáez (PP), Víctor Hugo Vallejos (NG) y Lorena Lazaroff (PRO).

Mientras que en el Senado la grilla oficialista estaría encabezada por el exgobernador de Corrientes y senador provincial Ricardo Colombi; el segundo lugar, por la Ley de Paridad, recaería en una “dama radical”, que no sería la legisladora Alejandra Seward (UCR) que ya salió a aclarar que ella no irá por un tercer mandato. “Tengo algunas convicciones de las que no me separo y, entre ellas, está la reelección indefinida. Como senadora, no voy a ir por un tercer mandato”, afirmó en diálogo con María Mercedes Vázquez.

Seguiría en la grilla, el actual senador Sergio Flinta (UCR), mientras que el cuarto y quinto lugar quedarían para los socios.

“Tengo radicales, hombres y mujeres. Nombres no voy a dar ninguno, porque públicamente no se da ninguno”, había indicado el gobernador Gustavo Valdés en diálogo con la periodista María Mercedes Vázquez la semana pasada, aclarando que los nombres de los ungidos se conocerá “a las 12 de la noche el día que sea el cierre de listas de candidatos”.

“Tenemos todo pensado y borrador siempre tenés. Nosotros renovamos 15 de esos, son 12 y cinco senadores. Son 20 titulares y otros tantos suplentes”.

Oposición

En Diputados, el Frente de Todos pone en juego cinco bancas. Dejan su cargo: Francisco Podesta (PC) y los justicialistas Miguel Arias, César Acevedo, Marcos Otaño y María Alicia Meixner .

Sobre la conformación de las grillas la pelea está entre el sector del justicialismo más puro y la Cámpora.

Sin embargo, en ese mar de posibilidades, la reelección del diputado provincial, Francisco Podesta (PC) caería en saco roto.

En tanto, César Acevedo y Marcos Otaño apuestan a renovar sus mandatos en la Cámara Baja.

En las elecciones del 2021, la oposición mantuvo en Diputados, tres lugares de los cuatro escaños que puso en juego ingresaron: Germán Braillard Poccard (FR), Belén Martino (PJ) y Aída Angélica Díaz (PC).

En la Cámara Alta se ponen en juego dos escaños. Dejan su banca la actual vicepresidente segunda del Senado, Carolina Martinez Llano que juró el jueves pasado en reemplazo de su par Víctor Giraud (PJ) que también finaliza mandato este año.

El peronismo duro exigió encabezar las grillas, pero el excandididato a intendente Gustavo Canteros mantiene su vigencia y los sondeos lo favorecen y sería quien encabece la lista del Senado, por concenso y con la aprobación de todos los aladiles peronistas, para evitar un quiebre, pues no se quita la vista de 2025 y el Frente de Todos necesita de candidatos taquilleros para ser opción electoral.

Concejo

En Capital se renuevan 9 bancas del Concejo Deliberante. Del oficialismo finalizan su mandato el presidente del Concejo Deliberante, Alfredo Vallejos (UCR), el concejal Fabián Nieves (Ccari), Florencia Ojeda (UCR) y Julián Miranda Gallino (PL), Nelson Lovera (Ciudadanos Comprometidos) y Sofía Vallejos (ELI).

“Tenemos que mejorar el número de nuestros concejales para darle gobernabilidad a la Capital y seguir dándole dignidad a los vecinos. No tenemos que retroceder ni un paso, sobre todo porque luego viene una elección más importante”, pidió el mandatario provincial en la reunión que mantuvo la semana pasada con sus socios de ECO + Vamos Corrientes.

Instando “a ponerse el overol”, así Valdés impulso al oficialismo a salir a los barrios.

Y con la incertidumbre sobre los posibles nuevos ungidos que deberán respaldar la gestión del reelecto intendente Eduardo Tassano, muchos ya recorren la ciudad y los colores se distinguen en el bolillero electoral. Sin duda los primeros lugares serán ocupados por la UCR y luego seguirán los socios de acuerdo al “orden de mérito”. Sin mayores precisiones, con nombres de secretarios de la Comuna y de Provincia la lista comenzó a confeccionarse, incluyendo algunos militantes barriales. Rumbo a la Legislatura estarían Vallejos, Nieves y Ojeda.

Del Frente de Todos, terminan su período como concejal Lorena Acevedo Caffa (PJ) y Mercedes Franco Laprovitta (PJ), quien accedió para suceder a Fabián Ríos cuando este asumió la dirección de la megaobra en Aña Cuá y Nahuel Mosquera (Nuevo Encuentro). El legislador comunal había ingresado al Concejo en lugar de Jaime Galvez, quien falleciera a causa del covid-19 en mayo de 2021.

En el marco de las negociaciones, Laprovitta y Caffa apostarían a renovar su mandato en el Concejo Deliberante de Capital.

De acuerdo al padrón provisorio los 926.141 electores habilitados(con la inclusión de los jóvenes de 16 y 17 que por primera vez votarán en las elecciones provinciales) deberán elegir entre más de 50 boletas a sus candidatos el 11 de junio, fecha en la que también irán a las urnas 64 comunas.

Elegirán 191 cargos electivos: 145 concejales, 24 convencionales, 2 defensores de vecinos, 15 diputados y 5 senadores.