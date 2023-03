Representantes del campo se reunirán con los presidenciables para conocer sus políticas agro

La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc) informó que el sector se reunirán con los precandidatos a presidente de la Nación con el fin de escuchar cuáles van a ser las políticas públicas para el sector agropecuario. A la vez, evalúan acciones concretas que podrían implicar un cese comercial ante la falta de respuesta del Gobierno nacional en el marco de la sequía.

“Estamos esperando que se generen los consensos entre los integrantes de la Mesa de Enlace. Somos parte de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) y todavía se está analizando la estrategia de acción”, dijo a El Litoral el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc),Pablo Sánchez.

“Se están evaluando los tiempos, la forma. Uno no quiere llegar a alguna medida de fuerza, pero lamentablemente no hay respuestas. El Gobierno nacional mira para otro lado, tiene otras prioridades que no son claramente la producción y la de sostener hoy a los miles de productores de todo el país que están muy afectados por la sequía”, remarcó.

Sobre las acciones que se analizan dijo que “está la posibilidad de reunirse con legisladores y gobernadores. Pero el principal foco van a ser los candidatos a presidente, aquellos que aspiran a tener la posibilidad de gobernar a todo el país. Es necesario que ellos definan cuáles van a ser sus políticas públicas para el sector agropecuario, que claramente está muy relegado y que es algo contradictorio, porque somos el motor de la economía del país”.

“Nos vamos a reunir con todo el arco político”, aclaró sobre los candidatos a presidente del oficialismo y oposición con quienes definen reunirse. “Van a tener que expresarse con claridad cuáles van a ser las políticas públicas para el sector agropecuario”, acotó.

“Tenemos un techo productivo muy arriba, basta ver qué es lo que pasa con los países vecinos, donde explotan y rompen récord de producción todos los días y nosotros estamos estancados por la falta de rentabilidad que limita la inversión y la falta de políticas”.

“No se descarta un cese comercial entre las acciones, pero no estamos en condiciones hoy de afirmar cuáles van a ser”, indicó.

En esa línea, comentó que “se va a hablar con todos los actores de la cadena, porque el daño por la sequía y la falta de políticas del Estado afecta de manera directa al campo, pero indirectamente a todo lo que gira en torno, como el transporte”.

Con la participación de la Asrc en la asamblea de productores organizada por la Federación Agraria Argentina (FAA) en Villa Constitución, Santa Fe, que se realizó a finales de febrero, se resolvió otorgar un plazo, que se cumplió el 13 de marzo, al Gobierno nacional para que lancen medidas de apoyo a los damnificados por la sequía, porque hasta el momento las que se anunciaron no se instrumentaron o en otros casos no alcanza para hacer frente a una pérdida que supera los 15.000 millones de dólares.

Corrientes

Ante la prórroga para la presentación de las solicitudes de declaración de emergencia y/o desastre agropecuario, Sanchéz indicó que “es algo que hemos solicitado desde la Asrc. Permite rever el estado de situación de aquellos productores que en un primer momento estuvieron en situación de emergencia y hoy ya eso pasa a catástrofe”.

Por resolución del Ministerio de Producción, se estableció la prórroga de las declaraciones juradas hasta el 28 de abril. Los productores de la regiones Centro Sur y Santa Lucía puedan modificar sus declaraciones acreditando la magnitud de la afectación, de su capacidad productiva, a fin de ser evaluada nuevamente su situación.