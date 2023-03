Las obras de la autovía 12 se retomarán en abril y confirman que fue mal diseñada

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katapodis, confirmó este viernes que en 30 días se retoma la obra de la autovía ya que se amplió el contrato y se corrigió "muchos errores y vicios que tenía el proyecto original". Alertó que el proyecto no podía continuar de la manera que estaba diseñado ya que traería problemas de anegamiento para los vecinos de Corrientes.

Katapodis visita Corrientes para inaugurar obras y recorrer la costanera. Insistió ante la prensa "la obra fue licitada con una seria de observaciones, problemos serios con lo que tenia que ver la hidráulica y algunos obstáculos. Ahora ampliamos el contrato para corregir esos errores e incorporar las obras hidráulicas, de lo contrario habría problemas de anegamiento y cada vez que llueva"

"Cuando acordemos con la empresa, que demandará más presupuesto y plazos. Es una obra que se licitó con serias irregularidades, no se contempló la obra hidráulica y las entradas y las salidas de las localidades de cara a la autovía no estaban bien resueltas. Nos encontramos muchísimas interferencias que no estaban incorporadas. Todo eso nos obligó a frenar la obra"

"Son obras complementarias que nos permitirán terminar la obra vial y los ingresos para mejorar el ingreso y salidad de las localidaes. Entiendo la preocupación de los vecinos por una obra que está paralizada, pero no había ninguna posibilidad de terminar esa obra sino hacíamos esas modificaciones".

Sobre las obras en la "Adjudicamos la primera etapa de obras del puente Chaco-Corrientes. En 30 días se adjudican las circunvalaciones del lado de Corrientes y del lado de Chaco. Una obra de 700 millones de dólares financiada por el Gobierno nacional. Además en los próximos meses vamos a licitar la construcción integral para la construcción del puente"

Con información de Radio Sudamericana