Denunciaron a la mamá de Isabella, la nena que conmocionó al país por un cuadro febril

Denunciaron por fraude a la mamá de Isabella, la nena correntina que tuvo un supuesto cuadro de fiebre por cuatro meses. Aseguran que llegó al Garrahan pero se fugó con la menor. Hay una denuncia por la búsqueda en la Fiscalía 9 de la ciudad de Buenos Aires y temen que su mamá posea un síndrome por el que enferma intencionalmente a la niña. Había realizado una colecta de dinero y se negó a la colaboración del Ministerio de Salud de Corrientes.

El caso de Isabella tomó trascendencia nacional ya que autoridades porteñas buscan a la madre y a la menor. Por el caso, aseguran que se escapó con la niña luego de que las autoridades médicas del hospital Garrahan descartaran la presencia de un cuadro febril y/o enfermedad.

El hospital pediátrico nacional dio detalles al respecto, luego de dialogar con Todo Noticias a quienes las autoridades aseguraron que: “Llegó un día sin turno. La pusimos en observación. Clínicamente estaba bien pero le pedimos más tiempo”.

“El 8 de febrero el Hospital Garrahan respondió una consulta del Hospital Juan Pablo II de Corrientes para evaluar el caso de una paciente de 4 años, oriunda de la ciudad de Corrientes, con un cuadro presunto de síndrome febril prolongado. En base a la información recibida, y para continuar con el proceso de diagnóstico de la niña, se solicitaron además otros antecedentes. El 16 de febrero sin previa solicitud de turno ni derivación por parte del Juan Pablo II, la madre y la niña se presentaron en el Hospital, por lo que después de ingresar por Orientación Médica, se les entregó un bono para consulta en el sector de Mediano Riesgo”, explicaron en un comunicado emitido a los medios de comunicación.

“Pese a esto, la madre no respondió al llamado de lxs profesionales, quienes reiteraron la convocatoria en varias oportunidades. Una semana después, el 23 de febrero, la madre y la niña se presentaron en el Hospital. La niña fue evaluada clínicamente, se le realizaron estudios de laboratorio y se la observó durante 36 horas”, aseguraron. “Tanto los resultados de los exámenes físicos como de laboratorio fueron totalmente normales y no presentó fiebre durante el tiempo que permaneció internada en la Unidad de Cuidados Estacionales”, indicaron.

Además, mencionaron el pedido de “más tiempo” solicitado a la madre. “La necesidad de dejarla internada fue para constatar la presencia del síndrome febril prolongado y la frecuencia del mismo. No obstante, sin mediar el alta médica, el 24 de febrero por la noche, la madre se fugó con la niña del Hospital”, confirmaron. “El hecho motivó la radicación de una denuncia en la Fiscalía N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires”, destacaron desde la institución. El destino de la menor, posterior al retiro del centro médico, es incierto. “En diálogo, se le preguntó a la madre y dijo que se trasladó al hospital Británico. No fue nunca. Pidió un turno y lo canceló. El británico no hace ningún tipo de declaración porque no tuvo intervención en el caso”, aseguraron desde el medio nacional. Además, la madre habría dicho que también solicitó un turno en el hospital porteño Fleni de gran complejidad pero desde la institución lo descartaron.

Los medios porteños aseguraron acceder a un documento del Ministerio de Salud de Corrientes que menciona: “Con todo lo actuado, y con todas las intervenciones realizadas, una de las consideraciones sería derivar el caso al Juzgado de Familia. Por otro lado, se propone analizar el comportamiento de la madre de Isabella, similar a los que padecen síndrome de Munchausen. Es un accionar para lucrar o ambas situaciones”.

El caso de Isabella y el

temor por su madre

Según había indicado la mujer, Isabella empezó a comienzos de octubre de 2022 con síntomas febriles, dolores de cabeza, sangrados en su orina, mareos frecuentes y muchísimo decaimiento general. “Una nena que siempre fue muy alegre, muy activa, muy social y por sobre todas las cosas sana”, describió a la prensa en su momento.

La mujer recorrió medios de comunicación y redes sociales con una campaña para reunir fondos para tratarla en Buenos Aires ya que, según aseguró, la fiebre de la menor no podía controlarse.

El mes pasado, Luis Pérez, subsecretario de Salud de la Provincia, habló sobre las medidas que se tomaron desde la cartera sanitaria en el caso. “Como siempre lo hacemos desde el Ministerio agotamos todas las instancias posibles, ya que está la salud en peligro, en este caso de una menor, por lo que tenemos que poner todo durante la gestión. Le hemos ofrecido asistencia en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, ella había manifestado que no era muy afín al hospital, que no tenía buena referencia”, sostuvo a radio Sudamericana en aquel momento.

Fuentes extraoficiales garantizaron que la mujer decidió realizar la continuidad de estudios en instituciones privadas y el Ministerio de Salud costeó esas intervenciones. Lo sucedido generó interrogantes sobre cuáles serían los motivos por el que la madre podría enfermar a la niña de forma consciente o no.

Fuente médicas y científicas aseguraron a El Litoral que se trataría del síndrome de Munchausen. Es una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil. El cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo.