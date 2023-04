Corrientes advierte que el dólar agro es un “parche” y que “la emergencia continúa”

La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc) considera que los anuncios con relación al tipo de cambio para el agro son “parches”. Pidieron que ante la llegada de las lluvias no se equivoquen porque “la emergencia continúa, y cuando se den las primeras heladas se va a acentuar nuevamente el problema de la falta de pasto”.

El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc), Pablo Sánchez en diálogo con El Litoral se refirió ayer al nuevo tipo de cambio fijo de $300 para el complejo sojero y economías regionales anunciado por el ministro Massa y dijo que “la verdad que uno siempre está esperando medidas de fondo, estructurales y no parches. Le puede servir circunstancialmente a los productores, pero lo que hace es un tipo de cambio permanente único que ordene las reglas de juego”.

Consultado sobre alguna medida de fuerza ante la falta de respuestas genuinas del Gobierno nacional dijo que “por lo pronto medidas de acción directa no, pero vamos a continuar hablando con los otros actores de la cadena. Porque los efectos de la sequía afectan de manera directa a los productores e indirectamente a todo lo que gira en torno al campo, transporte, servicio”.

Sobre la continuidad de la Emergencia ante la llegada de las lluvias, Sánchez aclaró que “no hay que equivocarse, el campo puede verse verde hoy porque en general ha llovido, pero no de manera uniforme. Hoy no están dadas las condiciones de temperatura para generar el volumen de pasto necesario para atravesar el invierno. Pasto va a faltar, ya es tarde para recomponer eso. No obstante, vamos a depender mucho de cómo se dé el invierno. Acá, los primeros fríos detienen el crecimiento y lógicamente si no hay reserva va a faltar. No hay que engañarse viendo el campo verde”.

“La reserva para atravesar el invierno no está. La emergencia continúa, y cuando se den las primeras heladas se va a acentuar nuevamente el problema de la falta de pasto”, insistió.

Mediante la Resolución 197/2023, el Gobierno nacional para Corrientes prorrogó la declaración de Emergencia por seis meses, hasta el 1 de julio, para “las explotaciones agropecuarias afectadas por sequía e incendios, ubicadas en todo el territorio provincial”.

Esta medida se suma a la prorroga anunciada por el Gobierno de Corrientes y que rige por 180 días (hasta julio del 2023). En consecuencia los productores continuarán con la prórroga de vencimientos de impuestos y créditos provinciales y asistencias dispuestas por el ministerio de Producción.

Acciones

Acerca de las posibilidades de que la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias vuelva a reunirse con el ministro de Economía de la Nación Sergio Massa dijo que “lo veo muy difícil porque todo esto él lo sabe perfectamente. Lo hemos planteado una y mil veces; y las medidas son parche.

“El mismo efecto del dólar soja, hubiera generado una quita o baja de retenciones para mejorar las condiciones al productor. Ideológicamente no hay otra explicación, ya que no lo quieren hacer así. La presión fiscal es demasiado agobiante y estas medidas disfrazadas generan eso, mejorarle el precio al productor para que se vuelque a la venta”, reprochó.

En esa línea el titular de la Asrc hizo una fuerte advertencia. “No obstante es pan para hoy y hambre para mañana porque es todo una liquidación anticipada y la producción no está y no va a estar por la sequía”.

“Lo que se adelante hoy en liquidación va a faltar a futuro y eso impacta fundamentalmente en las divisas que ingresan al país productor de las exportaciones”, expresó. Sobre los pasos a seguir del sector comentó que “vamos a seguir insistiendo, haciendo visible la situación, vamos a seguir mostrándole a la opinión pública la importancia del campo y derivar este relato, como también el que sostiene que el productor es el formador de precio”, cerró.

El Programa de Incremento Exportador (PIE) implica: beneficios para los productores por emergencia, un nuevo tipo de cambio fijo a $300 (dólar agro) para el complejo sojero y economías regionales; y severas sanciones para exportadores que no liquidaron divisas.

Pero el Programa nacional llega luego de los anuncios que realizó Massa a finales de marzo. Suspensión del pago de anticipo de ganancias, beneficios fiscales ante la venta forzosa de ganado y la suspensión de intimaciones y embargos de las cuentas bancarias, fueron algunas de las medidas anunciadas en esa oportunidad. Pero esta batería de acciones fue considerada por Francisco Velar de la Asrc “como una broma de mal gusto en medio de esta catástrofe. Son las mismas medidas que se anunciaron a finales de enero. Han pasado casi 50 días, empeoró la situación climática, productiva y el Gobierno vuelve a anunciar lo mismo y que no implementó”, reclamó en esa oportunidad.