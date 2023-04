Murió José Luis "Pepe" Gozalo, el ex manager de Rodrigo Bueno

En las últimas horas, Analía, la hija del exmanager de Rodrigo Bueno José Luis "Pepe" Gozalo, anunció por medio de su cuenta de Instagram que su padre murió junto a un mensaje de despedida muy emotivo que varios famosos decidieron responder.

"Papi, ¿Quién me va a dar ahora esos abrazos de oso que me curaban mis ataques de pánico? Honro tu vida. Papá, espero que descanses en Paz", comenzó el mensaje para despedir a su padre.

Luego, la arquitecta continuó: “Sé que me vas a seguir acompañando hasta que nos reencontremos. Escribo esto con mucho dolor y lágrimas, tal vez no sea el modo, pero no tengo fuerzas para avisar a la gente de tu partida. Volá alto Papi Pepe. Te cago amando en la eternidad".

Rodrigo Bueno y Pepe

Después de que trascendiera la noticia, fue Luis Ventura quien lanzó un mensaje en sus redes sociales: "Recién termina de fallecer el Pepe Gozalo, aquel manager emblemático de Rodrigo... con él se fueron muchos secretos de la movida musical".

Por su parte, la periodista Susana Rocasalvo también envió un mensaje para Anny: “Me acabo de enterar y no lo puedo creer, manteníamos largas charlas con tu papi y un amigo que siempre estaba presente en todas las fechas festivas y cuando tenía ganas de charlar. Un abrazo enorme, hoy lo recordaré en mi Programa. Te Abrazo fuerte”.

Hija de Pepe Gozalo

Panam también lanzó un mensaje de aliento para la hija del representante de Rodrigo Bueno: “Amiga, te abrazo con todo mi corazón. Fui testigo de tanto amor incondicional. Siempre va a cuidarte. Te amodoro”.

Cabe destacar que, en 2018 el representante había estado en una entrevista con Luis Ventura, en la cual reveló detalles de la vida de Rodrigo Bueno: “Se pegaba un saque y se ponía ingobernable. Pero no era que me zamarreaba o que yo lo zamarreaba a él. Yo a Rodrigo le decía una sola cosa: ‘Nene, no jodás’”.

