Habló la exmujer del policía acusado de violación: una vez le gatilló con el arma

La Jueza de Garantías, Josefina González Cabañas, determinó ayer la prisión preventiva para el subcomisario de la Policía de Corrientes, acusado

de violar a su hijastra de 14 años, quien permanecía imputado de "abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el vínculo".

Sobre la situación procesal del ex segundo jefe de la División Antiarrebato señaló ante FM Radio Dos que "la audiencia de solicitud de medida de

coerción, fue solicitada por la fiscal Sonia Meza, quien además, pidió la prisión preventiva y yo ordené la prisión y trasladado a la Unidad Penal N°

6"; sin embargo "el pedido de traslado fue impugnado por la Defensoría Oficial, por lo que será revisado por el juez de revisión, en esta semana. Mientras tanto seguirá detenido en dependencia de Policía Federal", detalló.

Mientras avanza el proceso judicial, comenzó a ventilarse el pasado del subcomisario. En tal sentido, ayer rompió el silencio la expareja, con la cual

tuvo tres hijos. Se trata de la sargento primero Silvina Gómez, quien brindó un relato escalofriante ante FM Sudamericana.

Contó que "al principio iba todo bien", pero al poco tiempo comenzó a "agredirme físicamente. Mis compañeros se daban cuenta lo que pasaba

porque veían algunos moretones pero yo trataba de cubrirlos". Recordó que "me pegaba porque le reclamaba infidelidades; tenía relaciones con chicas

muy jóvenes, de 16 ó 17 años cuando trabajaba en la Comisaría Séptima a cambio de celulares, carga virtual, facturas. Él negaba y yo le creía porque

quería mantener mi matrimonio hasta que dije basta", describió.

Pero los hechos más graves vendrían luego. "Tenía 21 años cuando me junte con él, y entre los 22 y los 25 años de mi vida él ejercía mucha violencia física y psicológica hasta no poder más. El martirio comenzó con mi primer hijo y empeoró con la segunda criatura. Eran agresiones continuas y por miedo, por las amenazas que me hacía, nunca hablé", relató.

Además "me había gatillado con su propia arma. Es una persona muy narcisista, controladora, tenía control total de mi vida, tanto económica como laboral porque tiene mucha gente conocida. Me decía que me iba a matar a mí a los chicos si lo dejaba y que después se iba suicidar".

También contó que jamás le pasó dinero de la cuota alimentaria por los tres hijos que tenían. "Cuando me separé me decía que me iba a hacer aparecer

en una zanja boca abajo, si yo le tocaba el sueldo"

Sin embargo, la historia no terminaría allí. La suboficial de la Policía, agregó que "me obligó muchas veces a tener relaciones, diciéndome que yo tenía

que cumplirle como mujer, inclusive llegó a apuntarle a mi nena con su propia arma. El jugaba con el arma, gatillaba. Me atormentó mucho tiempo.

En un momento quise matarme y estuve con tratamiento psicológico", remarcó.

(WA)