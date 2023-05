No hay democracia sin sociedad democrática

No hay democracia sin una sociedad democrática. No hay sociedad democrática sin ciudadanos justos. Vivimos esclavizados por nuestros sesgos, no somos capaces de emerger de los mismos y analizar las cuestiones comunes con cierto grado de objetividad. No se trata de dejar de lado nuestro pensamiento, sino de pensar sin preconceptos.