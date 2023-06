Olego se iría de Sarmiento

Franco Olego, el goleador de Sarmiento de las dos últimas temporadas en el torneo Federal A, se encuentra en conflicto con la institución forzando una salida, a raíz de una propuesta que recibió su representante para reforzar un equipo que milita en el torneo de la Primera Nacional.

El delantero, que llegó el año pasado al Decano proveniente de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, lleva convertido 6 goles en lo que va del campeonato.

A raíz del conflicto, el jugador se encuentra trabajando de manera diferenciada y no fue parte de los jugadores citados el domingo en el triunfo 1-0 frente a San Martín de Formosa, en el debut como técnico de Víctor Nazareno Godoy.

“Lo de Olego es un tema que lo tienen que resolver los dirigentes con el jugador” señaló Godoy.

Previamente, otro delantero que se fue de Sarmiento fue Diego Nakache (NdR: venía integrando la dupla de ataque con Olego), quien seguirá su carrera en la Primera Nacional con Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Por contrapartida, Sarmiento sumó tres incorporaciones en esta “ventana” de mediados de año. Llegaron el delantero de origen paraguayo Wilson Chimeli, que viene de jugar en la B Metropolitana para Talleres de Remedios de Escalada, y los ex For Ever, Mariano Puch (lateral) y Emmanuel Cuevas (volante).