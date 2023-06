Comparsera entrerriana presentó en Corrientes Un corso a contramano

n En la Sociedad Española de la capital correntina, se presentó el libro Un corso a contramano de la entrerriana Cecilia Chesini Remic. La obra aborda historia, arte, cultura popular, roles de género; una mirada feminista, desde adentro y desde afuera del espectáculo carnestolendo.

En la Sociedad Española, Cecilia Chesini Remic, junto al licenciado Martín Ayala, presentó su libro Un corso a contramano. El papel de la mujer en el arte popular de carnaval. Invitada por la Municipalidad de Corrientes, la autora explicó que aborda en su obra la historia y el rol de la mujer en el carnaval de Gualeguaychú.

Durante el acto, el secretario de Cultura y Educación del municipio, José Sand, destacó la presentación del libro ya que “trasciende la literatura, porque Cecilia Chesini es una artista reconocida en el mundo del carnaval, y la idea era traerla a Corrientes con su obra, que fue recientemente presentada en la Feria del Libro en Buenos Aires, para que correntinos y chaqueños puedan disfrutar de este encuentro en el marco de esta política cultural que impulsamos”. El funcionario aseguró que se trata de una obra que va a dar mucho de qué hablar, “estamos convencidos de que también muchas mujeres se van a ver reflejadas y a partir de ahora tendrán otra mirada puesta en una de las fiestas más populares que tenemos aquí en la región”, dijo

La autora

Cecilia Chesini Remic es licenciada en Artes Visuales, diplomada en Carnaval y exdirectora de la comparsa Kamarr, de Gualeguaychú (Entre Ríos). La presentación de la obra, que antes fue su tesis de grado..

La escritora recordó que abordar esta temática y plasmarla en un libro inició cuando “adeudaba la tesis de graduación de la licenciatura, y haciendo la diplomatura con Martín Ayala empezó a contar algunas curiosidades sobre cómo era el carnaval de Gualeguaychú de antaño, el rol de la mujer en esa época, cómo era tan diferente a la actual y eso suscitó un montón de reflexiones porque cuando fui directora me presentaban como la primera directora mujer, que yo sabía que era mentira porque era muy consciente que hubo otras mujeres dirigiendo antes, pero no terminaba de entender por qué la gente no reparaba en esto”, cuestionó.

“A través de una primera investigación fui encontrando otros elementos que se tradujeron finalmente en esa tesis, que académicamente fue muy bien recibida, me recibí con 10, y me sugirieron que tenía que presentarla muy rápido, y así apareció una editorial interesada y bueno acá estamos”, se mostró emocionada mientras señalaba uno de los ejemplares de su obra.

A su vez agradeció a la Municipalidad de Corrientes por la invitación y recordó que hace 3 años conoció la ciudad siendo parte del jurado de los carnavales oficiales. “Ahí fue donde conocí Corrientes y me enamoré, porque la verdad es que es una hermosa ciudad y tiene un carnaval maravilloso”, enfatizó. “Veo que hay mucho interés genuino en mi trabajo y espero que también aporte algo a Corrientes”, concluyó.

(VAE)