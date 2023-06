Preocupa la salud de Silvina Luna: “Intentaron extubarla pero está muy débil”

Silvina Luna se encuentra internada en la sala de terapia intensiva del Hospital Italiano, sedada y con respirador. La noticia la difundió Ángel de Brito el martes a la noche en LAM (América), y allí dio detalles de la situación de la modelo, que se encuentra a la espera de un trasplante de riñón, un cuadro originado en la mala praxis de una intervención estética realizada por el médico Aníbal Lotocki,

Este miércoles el doctor Guillermo Capuya habló del estado de salud que presenta la exparticipante de Gran Hermano. Estuvo en comunicación telefónica con Georgina Barbarossa en el programa que conduce por Telefe, A la Barbarossa y allí explicó sin tecnicismos: “El cuadro de Silvina es delicado, ayer hubo un intento de extubarla pero no se pudo porque está muy débil a nivel general”. El profesional aclaró que, si bien no es su paciente, tenía conocimiento del caso.

Durante la charla, Lío Pecoraro le consultó al profesional: “Son dos situaciones, para que la gente entienda, la bacteria que ella tenía anteriormente que le impedía ingresar a la posibilidad del trasplante se le complicó con esta otra situación, es decir son dos”, preguntó el panelista a lo que Capuya explicó: “Exactamente no es que depende de una cosa, depende de un conjunto de cosas y en base a eso el paciente se extuba para respirar, mantener la línea adecuada. Hay que ver sí responde por sí solo su organismo o no”.

En tanto, Guillermo, sumó: “Sobre la descompensación que sufrió Silvina, tengo entendido que no fue algo agudo sino que fue lentamente la situación y por supuesto que siempre estar en un lugar hospitalario es mejor. El Hospital Italiano es un hospital de excelencia, obviamente facilita mucho la situación y te da cierta tranquilidad. Por supuesto que la medicina no es 100% exacta, pero obviamente, como yo digo, hay que tratar de minimizar siempre el riesgo y de algún modo que esté contenida en un muy buen lugar con muy buenos profesionales”.

“La insuficiente renal que ella tiene fue producto de una formación de cálculos, el metacrilato produce una hipercalcemia que puede terminar en esta insuficiencia renal”, explicó y aclaró: “Hay que ser prudentes, su cuadro es delicado y al estar en diálisis está muy vulnerable en comparación con otras personas”.

Con respecto al trasplante de riñón que la modelo espera poder recibir, Capuya fue contundente: “Su trasplante no se podrá realizar hasta que su organismo esté en perfectas condiciones”.

Fuentes cercanas a Teleshow aseguran que la modelo lleva internada más de 10 días y que ingresó por guardia el 13 de junio, acompañada por su hermano menor, Ezequiel, quien también se había ofrecido para ser su donante, según contó la propia Silvina.

Los problemas de salud de la exparticipante de Gran Hermano comenzaron debido a una intervención estética que se realizó en 2011 a cargo del médico Aníbal Lotocki, quien por ese entonces le inyectó biopolímeros en sus glúteos como parte del tratamiento que terminó produciéndole hipercalcemia y una insuficiencia renal en su organismo. Por ese hecho, el profesional fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión -y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina- por el delito de lesiones graves en una causa que le iniciaron de manera conjunta Silvina, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

Desde entonces, Luna espera un trasplante de riñón y mientras tanto, necesita hacerse diálisis tres veces por semana en sesiones que duran cuatro horas ya que sus riñones dejaron de funcionar. A principios de junio contó que “comenzó el camino al trasplante” pero que todo se demoró por una bacteria que contrajo.

La modelo, en su momento, explicó la rutina de su tratamiento: “Esto lo hago 3 veces por semana 4 horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más”, explicó. Luego, Luna abrió su corazón y le contó a sus seguidores cómo se siente: “A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más. Esto es día a día en base a como me siento y organizo el día. Mándenme buena energía Y de esta salimos”, cerró emocionada.

Así las cosas, en las últimas horas, muchos famosos se expresaron en sus redes sociales luego de que se diera a conocer la noticia de que se encuentra sedada y con respirador en terapia intensiva, e iniciaron una cadena de oración por la modelo que se encuentra en terapia intensiva.

