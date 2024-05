Qué pasará con las jubilaciones y pensiones si se aprueba la Ley Bases: los detalles

Las jubilaciones y pensiones son uno de los capítulos centrales de la Ley Bases que espera su aprobación o rechazo en la Cámara de Senadores de la Nación. El ex gerente de Anses Corrientes, Ramiro Escalante, explicó a Hoja de Ruta cuáles son los puntos centrales. Según aseguró, la "movilidad jubilatoria es la cuestión de fondo y esta cuestión no se está tocando en el Congreso".

"Con la media sanción al proyecto de Ley de Bases que realizó Diputados se incorporan dos novedades importantes en materia previsional. Una es la derogación de la moratoria previsional vigente de la ley 27.705. La moratoria actual vigente tiene fecha de vencimiento en el año 2025, porque es la vida útil que se estableció al momento de aprobarse la ley en el año 2023. Esta moratoria vencería unos meses antes de la fecha estipulada según la ley que crea esta moratoria", explicó.

Para el profesional, el segundo punto más importante de esta media sanción "es la creación de un nuevo régimen, que es la prestación por un retiro proporcional". "Es decir, de los hombres y las mujeres que tienen 75 años, que no reúnan los 30 años de aporte y que no cobran otro beneficio, van a poder percibir este beneficio que es un poco mayor a lo que hoy están percibiendo los titulares del beneficio de PUAM, que es la pensión universal al adulto mayor, que fue aprobada en el año 2016", dijo.

Para Escalante, hay muchas "dudas" de cómo va a ser su aplicación. "Respecto de qué es lo que va a pasar con las personas que ya se jubilaron por la moratoria actual vigente y acá hay que aclarar que esas personas ya tienen un derecho adquirido y no corren ningún tipo de riesgo. Esas personas tienen un derecho adquirido y no corren ningún tipo de riesgo. Lo mismo pasa con las personas que ya tienen iniciado el beneficio y que todavía no está dado de alta", señaló.

"Ahora bien, ¿qué va a pasar con las personas que tengan un turno futuro en Anses? Supongamos una persona que sacó un turno para mayo o para junio y en el medio de este tiempo se deroga esta ley. En ese caso, ahí sí genera un poco de duda y vamos a tener que ver qué va a pasar con antes al momento de caratular el expediente. Si respetan la fecha en la que se sacó el turno o aplican otro criterio distinto. Ese es el punto que más genera dudas en la gente", destacó.

"La discusión que se está dando en el Congreso no toca realmente la cuestión de fondo que es ver cómo van a hacer la movilidad jubilatoria de acá más para mantener a los jubilados, a la masa de jubilados que debe mantener el poder adquisitivo. Además que recuperen lo que se ha licuado. Tenemos que ver y discutir realmente si es sostenible en el tiempo y si es lo más beneficioso para los jubilados", señaló. "Ese es el debate de fondo que se tiene que dar en el Congreso con una ley integral de reforma jubilatoria", aseguró Escalante.

