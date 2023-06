Un invierno difícil

A poco o nada de que aparezcan las primeras heladas del año, la preocupación persiste en el sector ganadero de Corrientes, dado que los campos aún no lograron recuperarse del embate de la sequía. Los establecimientos ganaderos del Sur correntino son los más afectados, justamente en los departamentos que concentran la mayor cantidad de cabezas de ganado, y es donde los productores prevén un invierno complicado por la falta de forraje.

Los ganaderos del Sur de Corrientes advierten que la situación continúa siendo crítica en sus campos. Más allá de la llegada de algunas lluvias, la realidad marca que en este verano y lo que va del otoño, las precipitaciones favorecieron más a los campos del Norte provincial, con diferencias de 300 milímetros entre una zona y otra. Si bien aparecieron algunas lluvias durante el mes de mayo, los productores prevén que el rebrote de las pasturas será casi imposible antes de la llegada de los primeros fríos, que van a complicar aún más la situación.

Desde el Sur de Corrientes vienen advirtiendo un invierno con severas consecuencias para su hacienda. En las últimas semanas, los ganaderos del departamento Sauce, al Sur de Corrientes y lindante con el Norte entrerriano, vienen advirtiendo que la situación será crítica y pidiendo, aunque sea, algunas medidas de asistencia directa para apaciguar las consecuencias trágicas que podrían tener.

“Está muriendo hacienda en muchos campos, los animales están con una condición corporal muy mala y en estas condiciones no van a poder pasar el invierno”, advirtió Jésica González Cazón, presidente de la Sociedad Rural de Sauce. La joven dirigente rural comentó que “venimos de un invierno 2022 muy malo, con preñeces y marcaciones muy bajas, y la sequía no aflojó: por el contrario, tuvimos un verano y un otoño en el que en Sauce no llovió prácticamente nada, por lo que se nos viene otro invierno muy duro”.

Desde el Gobierno provincial y distintos organismos, como el INTA y la Fucosa, hace más de un año vienen advirtiendo a los productores sobre la necesidad de bajar la carga de sus campos, dado que los pronósticos no eran alentadores. Según estudios del INTA, en el Sur de la provincia los campos tendrán más de un 50% menos de oferta forrajera durante este invierno.

Si bien durante los primeros meses del año hubo una salida importante de hacienda, la realidad marca que la carga de los campos no bajó. “Algunos productores se desprendieron de algunas categorías, pero la gran mayoría no lo hizo, y los datos de la vacunación antiaftosa muestran que en la provincia, incluso aumentó el stock ganadero”, comentó un funcionario del Ministerio de Producción.

“Si bien comenzó a llover en algunos lugares, nosotros vemos que lo peor está por venir”, comentó Martín Bruzzo, presidente de la Sociedad Rural de Bella Vista. El ruralista y productor consideró, en este sentido, que “son muchas las regiones que no se van a recuperar para el invierno, y va a ser una estación muy crítica para la ganadería”.