Cassani cerró la campaña con un llamado a la participación ciudadana

n “Esta noche en el cierre de campaña, en el final de actos masivos, a pocas horas que comience la veda electoral, yo vengo con una palabra que sintetiza todo: Gracias. Gracias con mayúscula y con imprenta, a toda la militancia de todas las fuerzas políticas que hicieron posible que en esta campaña pudiéramos llegar a cada uno de los hogares de Corrientes. Gracias a los partidos políticos que hicieron posible esta conjunción para formalizar esta alianza imbatible en términos electorales y de gestión”, comenzó diciendo “Perucho” Cassani en el acto masivo de ECO + Vamos Corrientes en la capital, previo a la veda electoral.

Continuó señalando que “este slogan de campaña: Juntos, tiene que ver con esta construcción colectiva que estamos haciendo en Corrientes. En cada lugar donde vamos, encontramos un fuerte compromiso de quienes no quieren detener el progreso; que se convirtieron en actores principales, cada uno en su lugar, para decir y ratificar que este es el camino; que por acá debemos seguir, que acá está el camino del desarrollo y del progreso”, afirmó.

También agradeció al periodismo por permitir llegar a más lugares, por contar las ideas y poder repasar los logros en Corrientes.

Luego se refirió a que “en esta esta campaña quedó absolutamente demostrado que hay un solo modelo que incluye, que piensa en los correntinos; y esta alianza que piensa solamente en Corrientes, se llama ECO + Vamos Corrientes, y nos pertenece a todos”, enfatizó.

Opinó ante la multitud que desde la oposición no expresaron ideas. “Y cuando esto ocurre es por dos razones: o porque no tienen nada para ofrecer o no pueden contar lo que quieren. En cualquiera de las dos circunstancias, se perdieron la oportunidad de decir. Y nosotros en cada tribuna, en cada radio, en cada reunión con los vecinos, les dijimos claramente qué es lo que estamos haciendo juntos y hacia dónde vamos”, indicó.

En ese marco, expresó que “esta alianza piensa exclusivamente en los correntinos por encima de las diferencias ideológicas, y del otro lado, quienes compiten con nosotros piensan solamente en un modelo que generó pobreza, que es un fracaso nacional”.