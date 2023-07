Javier Milei acusa a Patricia Bullrich de estar detrás de "operetas" en su contra

El precandidato a presidente libertario, Javier Milei, apuntó contra la dirigente de Pro Patricia Bullrich por las acusaciones que aparecieron en su contra en el último tiempo. Por eso, aseguró que el sector de ella realizó “operaciones con mentiras”.

Así, el referente de la Libertad Avanza dejó al descubierto el deterioro de su relación con Bullrich con quien hasta hace como tiempo se devolvían elogios y hasta se habló de formar parte de una coalición juntos. El economista acusó a la precandidata a presidenta de estar detrás de las denuncias de venta de candidaturas, de un presunto acuerdo electoral con Sergio Massa y de haber recibido un escrache en el acto de ayer por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA.

Milei respondió en redes el comentario de un periodista y rechazó la idea que se haya asociado con otro espacio para perjudicar a Patricia Bullrich en la interna de JxC.

Luego, por esa publicación, un usuario de Twitter le escribió: “Flaco si le seguís pegando a la Bullrich te juro que lo voto al pelado Larreta en un posible balotaje, deja de romper las pel... bastante que nos tiran de todos lados los medios al final Bullrich está sola es la única que levanta la bandera del cambio”. A lo que el libertario respondió: “Si no me hubieran salido a operar con mentiras, calumnias e injurias para mejorar sus chances en la interna no diría nada...”.

En otra de las críticas que Milei reflejó en Twitter tiene que ver con el video de una asistente a un acto del atentado a la AMIA que rechazó que el libertario fue increpado en el acto.

“Aquí dejan en evidencia la opereta que me han hecho nuevamente desde el sector de Patricia Bullrich con la total complicidad de una periodista del Grupo Clarín. Mentir y ensuciar está mal siempre y hay límites. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre...”, escribió.