De pitucos lamidos y shushetas

El dirigente peronista cordobés Martín Llaryora no sabía en lo que se estaba metiendo. No es un improvisado. Gobernador electo de la provincia; intendente de Córdoba capital desde 2019; vicegobernador de la provincia; dos veces diputado nacional en su representación; dos veces intendente de la ciudad de San Francisco, donde nació hace 50 años. Un currículum inobjetable. Está claro que no es lo que se dice un recién llegado a la arena política. Todo lo contrario.

Sin embargo, viene de pegarse flor de resbalón ante las cámaras y micrófonos. Sin ninguna necesidad, seguramente llevado por la volcánica emoción de la victoria de Daniel Passerini, de su propia fuerza, frente a Juntos por el Cambio el domingo pasado, es probable que se haya sentido “puro, explícito, invencible, al momento de responder”, como lo hubiese señalado García Márquez en el memorable final de “El coronel no tiene quien le escriba”.

Sólo que Llaryora no explotó con un sonoro “¡mierda!” como en verdad escribió Gabo, sino que lo hizo con tanta mala suerte que su palabra olió a algo parecido: “Basta de que nos maltraten de afuera, de que nos vengan a explicar qué hacer y qué no hacer los pituquitos de Recoleta. Que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria. Este es el grito de Córdoba”, bramó en un viaje que perforó el tiempo.

La generación de los celulares inteligentes, el Tik Tok, las chicanas cavernarias de Twitter (antes Pajarito, ahora X), las cloacas de las redes sociales, los multiversos y metaversos (media Argentina, digamos) se habrá preguntado qué quiso decir con el término “pituquitos”, diminutivo peyorativo de “pituco”.

La palabra, en verdad, huele más a vieja que a hediondez. Su uso se remonta al lunfardo, un habla coloquial rea que alumbró en las zonas portuarias de Buenos Aires y otros conglomerados urbanos de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Con sabor a las musas y los cultores del tango viejo, mezclado en el naipe de los dialectos inmigrantes y el estilo desafiante de los barrios bajos: un modismo cultural que ha sido parte de la construcción de nuestra identidad social. Sin embargo, llegaron a descalificarlo como “el habla de los ladrones”, quizá algunos de quienes estaban habituados a tomar lo ajeno, pero con el disimulo del guante blanco.

En su “Nuevo diccionario del Lunfardo” el experto José Gobello definió a pituco como “petimetre”, que para la Real Academia Española significa “persona que se preocupa mucho de su compostura y de seguir las modas”.

Gobello abundó: “… la genuina condición de pituco presupone la posesión de una voitourette (auto pequeño, originario de Francia) y la vivencia de un papá más o menos terrateniente. Es una voz que hizo carrera en la década de 1940”. En el “Diccionario Etimológico del Lunfardo”, Oscar Conde dice de pituco: “Fifí, que afecta comportamientos de moda / Elegantemente vestido”.

Y el autor enumera varias acepciones para fifí: “Individuo elegante y afectado/Individuo amanerado y afectado/Elegante y a la moda/adinerado.” Alerta spoiler. Terreno movedizo para Llaryora. Podrían cancelarlo por ofender a algún colectivo, algo nada recomendable para los tiempos que corren.

Hace 40 años, en la campaña electoral del 83, en los actos radicales se leían carteles que decían “Peronistas putos con Alfonsín”, mientras que en los mítines de su rival, el peronista Italo Luder, la réplica era: “Radicales putos con Luder”. Pura picardía de barrio, indigerible en estos días de rabiosa corrección política.

En el sitio Todo Tango mencionan al pituco, en tanto parte de las letras del tango, sin tanta discreción ni cuidado por las formas: “Joven elegante / Afectado y a veces afeminado, delicado, suave/petimetre, lechuguino". En el “Diccionario del Habla de los argentinos”, editado por la Academia Argentina de Letras, prefieren eludir toda cercanía con los hábitos sexuales. Pituco es aquella “persona que afecta comportamientos de moda (Petimetre) / Compuesto, elegante o vistoso”.

Alberto Castillo fue un tanguero popular que brilló en los años 40 y 50. Lo llamaron “el trovador de la plebe peronista”. En una magistral interpretación de “Así se baila el tango”, autoría de Elizardo Martínez Vilas (Marvil), desafiaba a los contreras (antiperonistas) de aquel tiempo con estilo de milonga en los fiestones populares: “Qué saben los pitucos lamidos y shushetas; qué saben lo que es tango, qué saben de compás…”. Lunfardo y tango: maridaje perfecto.

Para que Llaryora tenga en cuenta, por si acaso. Lamido no necesita traducción: es algo así como un lameculos. Y shushetas, según Gobello, además de remitir nuevamente a petimetre, viene de Montevideo, donde “mantiene el significado original: soplón, por alusión a la compostura del niño preferido de la maestra al que suele llamarse alcahuete o soplón”.

Llaryora se enojó también con el carácter foráneo de los bienudos de Recoleta, pero esa batalla cultural no tiene patente sólo cordobesa. Es también un sello de la queja portuaria o sea porteña (en este caso uruguaya) y se refleja en tangos de todas las épocas. Los de antes, como Niño bien (“pretencioso y engrupido, que tenés berretín de figurar”), escrito en 1928 por Roberto Fontaina y Víctor Soliño. O Garufa (“del barrio La Mondiola sos el más rana. Y te llaman Garufa por lo bacán, tenés más pretensiones que bataclana…), de 1927 y los mismos autores.

Y también de los más recientes como Gilito de Barrio Norte (1969), de María Elena Walsh, una demoledora ironía sobre los progres de clase alta y familias de alcurnia seducidos por la épica armada del Che en los años 60 (“Gilito de Barrio Norte que la vas de inconformista y te conformas con ser un flor de burgués…Hablás mucho del obrero, pero el único que viste es un peón de cuadrilla en la calle Santa Fe”).

En campaña se dicen muchas cosas. A veces demasiadas. “Vienen de visita todos los días y te dan clases de gobernabilidad, cualquiera gobierna en el distrito más rico y subsidiado de la Argentina. Vengan a gobernar en el interior”. Con ese dardo desembarcó en la historia y amagó retroceder hasta unitarios y federales. No había necesidad. El Manco Paz, caudillo cordobés de pura cepa en las batallas del siglo XIX, el más federal de los unitarios, y Juan Manuel de Rosas, nacido porteño y convertido en poderoso estanciero bonaerense, el más unitario de los federales, duermen tranquilos en sus tumbas. Mejor dejarlos así.

Eso sí, teniendo en cuenta el carácter anti K del peronismo cordobés y de los pitucos de Recoleta de Juntos por el Cambio, quizá haya que poner más atención en José Hernández por lo que transmitió en su epopeya del Martín Fierro. Un legado perdurable, pero a la vez inconcluso. Digamos, una asignatura pendiente reflejada en aquel imperativo de “los hermanos sean unidos, porque ésa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que fuera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera”.