Echaron al diplomático cuya esposa amenazó y agredió a la portera de un edificio

Tras la difusión de las imágenes que muestran una brutal pelea entre la encargada de un edificio en Recoleta y la esposa de un diplomático de Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país tomó la decisión de retirar de sus funciones al diplomático implicado. La medida también alcanza a su familia, ya que según se explicó oficialmente, “no existen las condiciones apropiadas” para mantenerlos en la Ciudad de Buenos Aires.

El enfrentamiento entre ambas mujeres ocurrió el 11 de mayo pasado y quedó registrado por las cámaras de seguridad del consorcio del edificio ubicado en Arenales al 1400. Las involucradas, Juliana Gómez Vera (52), encargada del lugar, y Yéssica Pinedo Quintero (47), esposa del funcionario, enfrentan ahora una imputación por lesiones leves recíprocas. La discusión se desencadenó cuando la inquilina le reprochó a la encargada haber reprendido a su hija por no cerrar correctamente la puerta del ascensor del edificio.

Tiempo después, el violento episodio tuvo sus consecuencias. A través de un comunicado, la Cancillería del país centroamericano informó que echó al diplomático y señaló que la embajadora de Panamá en Argentina ya está enterada de los “lamentables hechos acaecidos”.

La misiva oficial indica que la delegación diplomática “ha tomado contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina”, a fin de ponerse a disposición de las autoridades correspondientes para colaborar en el esclarecimiento de los hechos e informar el retorno del funcionario y su familia a Panamá.

“Este Ministerio rechaza todo acto de violencia y reafirma que la conducta de los funcionarios acreditados en el Servicio Exterior debe reflejar, en todo momento y en cada una de sus actuaciones, el respeto y la consideración que Panamá le asigna a sus relaciones con el Estado receptor donde se encuentran acreditados”, indicaron.

La pelea comenzó cuando la mujer habló a la empleada y la conversación se transformó en discusión hasta que la inquilina toma de los pelos a la portera. En ese instante, un hombre -se presume que era el esposo de Pinedo Quintero- salió al palier del edificio y acudió en auxilio de la encargada mientras la otra mujer seguía increpándola. La tensión se volvió insostenible y la respuesta no se hizo esperar: al ponerse de pie, Gómez Vera atacó de vuelta a la agresora, desencadenando un enfrentamiento físico entre ambas partes.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal porteño Sebastián Fedullo, luego de que las partes acudieran a la acción penal.

Según explicaron fuentes del caso a Infobae, los videos clave ya fueron incorporados al expediente y ambas mujeres fueron citadas a declarar. Si ambas están de acuerdo, el caso podría terminar en mediación o probation.

“Me increparon y me dijeron que no tenía que dirigirme así a una menor. Yo les pedí perdón, les dije que no sabía que su hija era menor y les pregunté por qué, si lo era, le dejaban abrir la puerta para que entre cualquier persona”, expresó Gómez Vera en comunicación con El Trece. Y agregó: “Me dijo que es capaz de hacer cualquier cosa por defender a su hija y que yo había hecho muy mal en dirigirme a ella”.

La encargada aseguró que tiene dos costillas rotas y que continúa bajo tratamiento médico, con molestias en el brazo izquierdo y dolores de cabeza por una hernia cervical. Además, en una carta que había llevado hasta la embajada de Panamá para denunciar el hecho e informar sus acciones legales, reveló que “teme por su vida”.