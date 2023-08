Aseguran que del país, “Corrientes lleva la delantera con el control de residuos”

Durante un Encuentro de Economía Circular y Finanzas sostenibles que fue presidido ayer por el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, destacaron a Corrientes por sus políticas en materia de preservación de los recursos naturales y en el cuidado del medio ambiente. Pero también hubo reproches contra la Nación por la falta de programas y se reconoció que hay mucho desconocimiento sobre el tema y sus beneficios.

En el evento, que tuvo lugar en el Auditorio Julián Zini, contó con la presencia de los senadores nacionales Alfredo De Ángeli, Gabriela Valenzuela, y del Ministro de Planificación de la Provincia, Miguel Ángel Olivieri y la asistencia de representantes de organismos estatales y civiles interesados en la economía circular.

En este marco durante el encuentro "Hacia una economía circular: encuentro sobre finanzas sostenibles, bonos verdes y gestión de residuos sólidos urbanos", organizado por el Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, el Vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard se refirió a la importancia de "preservar, ahorrar recursos para las generaciones futuras". Es el principio de una sociedad, cuidar los recursos para quienes vengan después".

Y continuó "ante la demanda de este mundo que no para de crecer, debemos optimizar los recursos para que reciban el uso más eficiente, de modo tal que pueda preservarse a través del tiempo".

“Corrientes está logrando un prestigio internacional en cuanto a la preservación de los recursos naturales y en el cuidado del medio ambiente", dijo Braillard Poccard. "Continuemos por este camino para dejar legado a las generaciones que vengan después", concluyó.

Por su parte, el senador Nacional y Vicepresidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado de la Nación, Alfredo de Angeli durante su alocución señaló que "es una temática mundial que mucha gente desconoce y la que empezamos a trabajar en la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la Nación".

"Cuando se habla de la contaminación, Corrientes lleva la delantera con el control de residuos" expresó y sostuvo "hay que propiciar un ambiente sano no sólo por nosotros sino por nuestros hijos. Dejarles la enseñanza de cómo cuidar, cómo producir y trabajar por el bien común".

“Se viene hablando todo del medio ambiente pero de la parte de la producción, se habla con menos frecuencia el tema de los residuos, de los basurales a cielo abierto que afecta al medioambiente. Tenemos que comenzar a llevar este tema a lo largo y ancho del país”, acotó insistiendo en su importancia ante el calentamiento global y las emisiones.

“El productor agropecuario está muy metido en la producción. Acá hablamos de bonos verdes, el apoyo financiero que en otros países se está dando cuando se hacen bien las cosas”, dijo haciendo hincapié en la importancia de la participación del Estado y de los sectores privados en la economía sustentable.

En esa línea, cuestionó al Gobierno Nacional porque “por ahora se ocupa muy poco, porque no están los programas. Con Mauricio Macri (por el expresidente de la Nación), arrancamos el tema de los Girsus (Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Urbanos ) de la basura, de la economía circular y el reciclado. En este gobierno no he visto ningún programa fuerte. Hablan del medio ambiente, van contra la soja, todo eso si, Pero que hacen con la basura y se lo planteé un día al ministro de Medioambiente en el Senado: ustedes hablan todo de la producción, de los malos, de los sojeros, todo eso dijeron. A mucha gente le llevan ese cassette, pero no me dicen nada que están haciendo con los residuos y eso es muy importante”.

Por su parte, Ministro de Planificación de la Provincia, Miguel Ángel Olivieri celebró esta convocatoria y se basó en su experiencia cuando fue intendente de Monte Caseros "hoy desde el Ministerio de Planificación, a través de la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Urbanos (GIRSU) trabajamos con todos los municipios para que tomen conciencia de los basurales".

“Nosotros llevamos 22 Municipios con Girsus, sin contar Santo Tomé e Ituzaingó que tienen un sistema aparte con participación privada también, pero hay muy buena recepción de todos los intendentes porque saben que los residuos son un problema para la localidad y nosotros queremos que eso sea una oportunidad”, destacó en diálogo con la prensa.

También participaron vía zoom la Senadora Nacional Gladys González, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Senado Nacional y el Copresidente del Directorio y miembro del Consejo Empresario del Sistema B, Pedro Friedrich.