Petri: “Alberto Fernández ha endeudado al país por 80.000 millones de dólares”

n El mendocino Luis Petri, precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, visitó Corrientes en el marco de la campaña electoral. Pasó por el diario El Litoral donde intercambió visiones sobre el país con el director propietario, Carlos Romero Feris, y sus hijos, María Victoria Romero Pucciarello y Juan José Romero Feris.

-¿Son favoritos?

-Más allá de las encuestas, nosotros nos guiamos por la calle, por la gente, por la recepción, por lo que genera Patricia en cada visita, en cada pueblo, en cada provincia. La gente sale espontáneamente a abrazarla, a echarle la mano. Ha generado esperanza en millones de argentinos y eso tiene que ver con su trayectoria de vida, con el coraje y con la valentía que ha demostrado siempre, y con la coherencia que ha mantenido. Millones de argentinos coinciden con sus ideas, con la visión que tiene con respecto de los cambios que necesita la Argentina, la velocidad y profundidad de esos cambios, y la eligen para que sea la próxima presidenta.

-¿Qué les pide la gente?

-Resolver el problema de la inflación primero. El Gobierno nacional nos está ajustando por inflación todos los meses, en un promedio de un 6%, y esa inflación es una máquina de generar pobreza todos los meses. Muchos no llegan a fin de mes y se tienen que endeudar para comer. Para resolver el problema de la inflación, claramente tenemos que atacar el huevo de la serpiente, que es el gasto público, el déficit fiscal: un Estado que gasta más de lo que recauda, y que lo hace de manera crónica desde hace muchísimos años. Hay que reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia. En los últimos 20 años, el Estado creció un 100%, pasó de representar el 23% del producto a más del 40%, pero no presta mejores servicios de educación, de salud o de seguridad. Todo lo contrario. Te cobran impuestos como si vivieses en Suecia y asfixian a los sectores productivos y a los trabajadores. Entonces, sin lugar a dudas, hay que devolverle el poder a los privados y sacarle poder al Estado.

-¿La gente entiende eso?

-La gente se ha dado cuenta de que no hay posibilidades de recuperar a la Argentina con atajos, con parches y remiendos, con cambios tibios o con cosméticos. Hay que, por un lado, bajar el gasto público y, por otro, apostar fuertemente a la inversión. Bajar impuestos es imprescindible. No hay posibilidad de desarrollar las economías regionales en este contexto con una alta presión impositiva, alta inflación, restricción a las importaciones. Hay una suerte de tormenta perfecta porque el gobierno, lejos de hacer las correcciones que tiene que hacer y de liberar a los sectores productivos, los esquilma, los ordeña, como pasa con el agro, o con el complejo cerealero, o con las economías regionales. Por eso la necesidad de hacer cambios profundos, de apostar por el trabajo, la producción y la inversión y de reducir el déficit fiscal.

-¿Esa es la diferencia que tienen con el sector de Larreta?

-Creemos que no hay posibilidades de hacer cambios a medias. Parece que en algún momento hay que hacer cambios profundos, porque enfrente tenés al populismo. Además de los cambios profundos, hay que realizar acuerdos también con todos los que quieran esos cambios. No se puede acordar con los que buscan mantener las cosas como están, con los que buscan que nada cambie, con los que buscan mantener sus privilegios y sus cuotas de poder. El populismo que te ofrece regalarte el presente, pero te hipoteca el futuro, que concentra poder económico y concentra poder político, que busca siempre perpetuarse en el poder y cooptar a la Justicia para garantizar su impunidad. Hay que luchar contra el populismo que tiene secuestrada a la Argentina.

-¿Lo primero será negociar con el Fondo?

-Primero hay que ver en qué Estado recibimos el país. Hoy tenemos un dólar blue a 570 pesos. Al comienzo de su gestión, el actual ministro de Economía (Sergio Massa) había propuesto resolver el problema de la inflación, pero lo único que ha hecho fue aumentarla. Hoy tenemos un Banco Central con reservas negativas de 7000 millones de dólares. Sin lugar a dudas va a haber que sentarse con el FMI. Pero hay una cuestión que es necesaria aclarar previamente: la deuda actual de la República Argentina es de 400.000 millones de dólares. En el Gobierno de Cambiemos se pidieron 45.000 millones de dólares al fondo. Alberto Fernández lleva tomada una deuda por 80.000 millones de dólares. Ha duplicado la toma de deuda de la anterior gestión. Esto ha sido desastroso. Claramente, todos los indicadores económicos se han deteriorado y estamos en una grave crisis. Por lo tanto, primero vamos a tener que ver qué país nos dejan, con un gobierno que no está dispuesto a solucionar ninguno de los problemas. . Un gobierno que el año pasado le declaró la guerra, pero que ahora dice que los problemas inflacionarios los va a resolver en el 2024. Y sin tomar ningún tipo de medida, solo apostando a las exportaciones. Claramente, no saben cómo resolver el problema inflacionario o no quieren.

-¿Y el Banco Central?

-Los economistas coinciden en que el grave problema inflacionario que tiene la República Argentina es producto del déficit fiscal crónico que arrastra y que lleva a una emisión descontrolada para tapar los agujeros fiscales que se generan. Pero para nosotros, por ejemplo, es clave que el Banco Central sea independiente y que se prohíba cualquier tipo de cepo porque este Banco Central se ha transformado en el cajero automático del despilfarro del gobierno.

Vamos a modificar la carta orgánica para que el Banco Central cumpla con el rol que tiene que cumplir, que es el de ser custodio y defensor del valor de la moneda, no de ser el cajero del gobierno autónomo.

-¿El cepo al dólar?

-Lo vamos a eliminar lo antes posible. Mientras antes eliminemos el cepo, antes vamos a recuperar a la Argentina porque se ha transformado en una barrera para la salida e ingreso de dólares. Entonces la eliminación del cepo tiene que ser lo antes posible. Mientras antes salgamos del cepo, antes se va a recuperar la Argentina.

-Relaciones internacionales. ¿En preferencia de los Estados Unidos o China?

-Tenemos que tener relaciones inteligentes. Venderle a todo el mundo nuestras materias primas, nuestras manufacturas, nuestros servicios. Tenemos que exportar todo lo que producimos. Pero hoy lo más valioso que el país está exportando es a nuestros hijos. Se están yendo por Ezeiza. Hay que garantizar que el Mercosur sea una plataforma exportadora. Aumentar la cantidad de tratados de libre comercio en el mundo, donde es prioritario cerrar el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, que nos coloca entre 500 millones de consumidores con un altísimo poder adquisitivo.

-¿Ley de Humedales?

-Hay que tratarla en el Congreso. Nosotros vamos a llevar un paquete de medidas, fundamentalmente que contemplen una reforma del Estado, un paquete de leyes en materia de seguridad muy importantes, una reforma impositiva y una modernización laboral para incluir a los 5,5 millones de argentinos que hoy están en la más absoluta precariedad. Hay 6 millones de argentinos que tienen un trabajo registrado y que se les va a mantener en las mismas condiciones laborales que tienen, pero tenemos que pensar en los argentinos que no están registrados y no pueden ingresar al mercado laboral formal. Esas son nuestras prioridades.

-El país tiene 32 empresas estatales con un déficit de 5000 millones de dólares...

--Hay que equilibrarlas. No podemos hacer que los argentinos paguen el descalabro de la administración de las empresas estatales.

-¿Equilibrarlas no significa privatización?

-No, pero no tienen que generar deuda. Tienen que equilibrar las cuentas. Aerolíneas Argentinas tiene que funcionar bien, de la misma manera que una empresa de aviones privada, que da ganancias. Al menos que no dé pérdidas. Aerolíneas Argentinas genera pérdidas por 2 millones de dólares mensuales.

-¿Uso de pistolas Taser?

-Sí, claro. Soy autor de la ley que las regula. Para mí son claves en determinados tipos de supuestos ante espacios reducidos con una alta concentración de gente. Toda la tecnología puesta al servicio del combate del delito, de la violencia y no podemos dar ventaja, tenemos que equipar a nuestras fuerzas de seguridad con la última tecnología para combatir el delito.

-¿Se debe bajar la edad de

imputabilidad?

-Sí, claro. He presentado un proyecto en ese sentido. Desde el momento en que una persona comprende la criminalidad del hecho que comete, tiene que ser sometida a un proceso penal y eventualmente condenado. En el marco de la discusión de un régimen de responsabilidad penal juvenil, en el que se enciendan alarmas tempranas para evitar que esa persona escale en su carrera criminal.

-¿Y el narcotráfico?

-Vamos a librar una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, con múltiples medidas. Vamos a controlar fuerte las fronteras, las rutas de narcotráfico, la hidrovía, con las fuerzas federales, pero también es necesario complementar con la creación de las Fuerzas Armadas. Hay que modificar la legislación en la República Argentina, hay que aumentar las penas por delitos de narcotráfico, hay que sancionar una ley de extinción de dominio para desfinanciar a las organizaciones criminales, para sacarles el poder de fuego, hay que construir cárceles de máxima seguridad para alojar a los narcos, hay que cumplir con una ley de autoría que establece la colocación de inhibidores de señal en las cárceles, pensemos que 7 de cada 10 homicidios que ocurren en Rosario se planifican dentro de las cárceles.

-¿Planes sociales?

-Hoy el Estado argentino ha privatizado la política social en cinco organizaciones. Hay que recuperar el monopolio de la política social porque estas organizaciones sociales, que son los gerentes de la pobreza, toman de rehenes a personas vulnerables. Y en lugar de capacitarlas, de posibilitar que tengan terminalidad educativa, las obligan a marchar, las obligan a hacer acampes, piquetes. Este seguro de desempleo tiene que servir como un verdadero puente para el ingreso al mundo laboral, y no para mantenerse como rehenes de un plan y en la pobreza.