Bullrich llega a Corrientes como candidata a Presidente de Juntos por el Cambio

La candidata a presidenta de la Nación de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitará Corrientes el próximo lunes 18, informaron fuentes oficiales. En la jornada, junto al gobernador Gustavo Valdés encabezará un acto proselitista en el Club San Martín donde participaran los principales referentes de la alianza gobernante y toda la militancia.

De acuerdo a la agenda que tiene pensada desarrollar, Bullrich llegará a Corrientes luego de su paso por Chaco, este domingo. La provincia vecina elegirá gobernador este domingo y desde la oposición esperan un triunfo de Leandro Zdero ante el actual mandatario peronista, Jorge Milton Capitanich.

Su visita está programada para el lunes a las 11 en el Club San Martín, donde está previsto un acto proselitista. Se espera la presencia de todos los referentes y militancia de los partidos oficialista, incluyendo a aquellas fuerzas que ante las elecciones Primarias apoyaron a Horacio Rodriguez Larreta.

"La encuesta que tengo yo, Patricia Bullrich está creciendo mucho y probablemente gane en primera vuelta", señaló Valdés a la prensa local el martes ante la consulta sobre un posible incremento en la intención de voto del candidato a presidente libertario Javier Milei.

Valdés recibirá a Bullrich luego de haber participado con todos los gobernadores y 270 legisladores y candidatos a legisladores de Juntos por el Cambio de la foto de la unidad que se produjo tras las elecciones Primarias y donde la ex ministra de Seguridad analizó con su equipo el escenario político y pensó formas de integrar su equipo con el larretismo para asegurarse cerrar filas tras su candidatura a la presidencia.

La ex ministra de Seguridad de la Nación llegará por cuarta vez a la Provincia y es su primera visita como candidata a la presidencia de la Nación de cara a los comicios del 22 de octubre.

Bullrich estuvo en Corrientes a finales de julio, en la antesala de las elecciones Primarias, instancia electoral donde, en la Provincia, cosechó 145.964 votos frente a 67.140 votos que obtuvo Horacio Rodríguez Larreta.

"Nosotros no queremos quedarnos con un plan de estabilización de baja inflación, sino que queremos avanzar hacia un plan de desarrollo, que nos parece que va a ser lo que va a generar a los argentinos, un progreso y un bienestar que hoy es escaso y no tenemos", afirmó durante su última visita.

Además, dijo que acabaría con la discriminación hacia la provincia. "El gobernador Valdés me ha expresado en varias oportunidades la discriminación que ha tenido Corrientes a lo largo de los años, a comparación a provincias. Vamos a trabajar para que realmente haya una participación de Corrientes en todos los espacios en los que tiene un interés concreto".

Mientras que en la misma oportunidad, Valdés aseguró que “Patricia Bullrich sabe lo que pasa, conoce como discrimina el kirchnerismo a Corrientes”. “Tenemos proyectos, pero primero hay que tener la fortaleza para enderezar a la Argentina, que necesita cambios de rumbos urgentes”, agregó.

“Los correntinos tenemos que mirar quienes son aquellos que nos ofrecen posibilidades y sin dudas Juntos por el Cambio es el camino. Hoy los que están en el Gobierno son los que nos discriminan, son los que no terminan la autovía en el ingreso a la ciudad de Corrientes, son los que no nos aportan del Tesoro Nacional, son los que más nos dieron la espalda y no hay razón para votarlos”, remarcó durante la visita.

Corrientes

En el marco local, el desembarco a la Provincia de Bullrich, se da luego del cortocircuito que se produjo entre la alianza gobernante y el partido Propuesta Republicana (PRO) de Corrientes ante las elecciones Municipales que se realizarán en ocho comunas de la provincia el 22 de octubre junto a las nacionales. La fuerza política tras el triunfo electoral en Las Paso desafío al oficialismo, conformó alianzas y apostó a competir solo en algunas jurisdicciones. Pero finalmente luego de reproches locales y también, un pedido de Bullrich desistieron y ahora trabajan con ECO rumbo a las urnas.

Se debe señalar que con una asistencia a las urnas del 68,90 por ciento del total de 933495 electores que estaban habilitados para votar en toda la provincia, en Corrientes a nivel provincial y de acuerdo al escrutinio definitivo en la categoría de Presidente y Vicepresidente ganó Juntos por el Cambio que en total obtuvo 215.148 votos.