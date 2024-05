Planes sociales truchos: lo condenaron a 7 años de cárcel, pero sigue como intendente

n El intendete de Mercedes Diego “Tape” Caram y seis funcionarios municipales fueron condenados por planes sociales truchos. La Justicia lo halló culpable de falsificar documentos públicos y le inhibió los bienes por 40 millones de pesos más el 50 por ciento de interés. Peri se mantiene en el cargo, aduce una supuesta presunción de inocencia, y el Concejo Deliberante mira para otro lado.

La Justicia correntina condenó al intendente Caram a 7 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por hallarlo culpable en la causa de planes sociales truchos. Además se ordenó la inmediata inhibición de los bienes del jefe comunal y de 7 funcionarios públicos.

Caram y sus funcionarios fueron condenados por peculado (hurto de caudales del erario público), falsificación de documentos e incumplimientos de deberes de funcionario público.

El Tribunal además dispuso la inmediata remisión de la sentencia al Concejo Deliberante a fin de que proceda a destituir de su cargo al jefe comunal. Pero el cuerpo deliberativo aúno no actuó, ya que el oficialismo tiene mayoría. En las próximas horas la viceintendenta Juana Gauto debería asumir oficialmente el manejo del Poder Ejecutivo Municipal. Pero Caram aduce un supuesto principio de inocencia y se mantiene en el cargo.

La Justicia probó que el intendente Caram y sus funcionarios falsificaron una planilla de 55 supuestos beneficiarios de planes sociales, que desde mayo a septiembre de 2019 figuraban como titulares de una ayuda económica, pero al ser consultadas las personas que figuraban en la grilla de la Municipales, confirmaron que nunca recibieron un solo peso y no habían sido notificados de la ayuda.

En el punto número 23 la Sentencia 12/24 el tribunal dispuso la inmediata remisión de esta sentencia al Concejo Deliberante de la municipalidad a fin de que proceda a la inmediata suspensión de Diego Caram como intendente municipal bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial.

Así también decretó la inhibición de bienes de Caram, Brun y Deimundo para garantizar embargo preventivo y solidario de 40 millones de pesos con 50% de intereses. Esta medida fue tomada tras el pedido del fiscal de Juicio, doctor Juan Alegre, a fin de resarcir al erario público.

La vice está de licencia

La viceintendenta, Juana Gauto, confirmó: “ Estoy en uso de licencia al cuidado de mi madre y en comunicación con el intendente”

En comunicación radial con FM Libre, Gauto se pronunció sobre la situación institucional que atraviesa la Municipalidad de Mercedes: “No existe ningún quiebre. Estoy en comunicación con el intendente y hemos dialogado respecto a la decisión que ha tomado, no lo voy a cuestionar. Pero tampoco puedo cuestionar el fallo judicial. Respeto el principio de presunción de inocencia”.

“Le fui sincera y considero que sería más razonable que Caram se tome una licencia. Me dijo que lo iba a pensar, yo respetaré su decisión. Con Tape tenemos diferencias, pero siempre hemos encontrado los puntos de encuentro para garantizar la gobernabilidad, esta vez no será la excepción. No está en mí, ocupar un lugar o un cargo que no me corresponde hasta que el Concejo me lo notifique”, explicó.