Crimen de Maxi Aquino: confirman el pedido de libertad para "Josele" Altamirano

El abogado de la familia de Maximiliano Aquino, Julio Sosa, dialogó este martes en El Litoral Radio sobre el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la condena al único acusado, Juan José "Josele" Altamirano.

En 2016, se confirmó la condena impuesta Altamirano de 22 años de prisión, en calidad de coautor material, por el asesinato de Maxi Aquino ocurrido en agosto del 2015, en el barrio Aldana de la capital correntina.

Al respecto Julio Sosa expresó: "La Corte hizo lugar a un recurso extraordinario de la defensa de Altamirano y revocó la sentencia condenatoria a la pena de 22 años de prisión que había impuesto el Tribunal Oral 2 de la Corrientes".

"Me enteré de casualidad por los medios, la corte no me hizo ninguna notificación alguna sobre el tramite seguido en el curso del proceso extraordinario" , puntualizó el abogado sobre la decisión en el programa Mucho Humo.

Y agregó: "Me encontré con que hay un pedido de libertar para Altamirano por parte de la defensa".

