La justicia rechazó el pedido de detención de Aníbal Lotocki

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 60 rechazó este martes el pedido de detención del médico Aníbal Lotocki en la causa que le sigue el actor y productor uruguayo Raphael Dufort, quien manifestó sufrir graves problemas de salud tras ser operado en su clínica.

Según informaron en El Diario de Mañana (América), el juez Edmundo Rabbione decidió “no hacer lugar” al pedido realizado el viernes pasado por el fiscal Lucio Herrera y por el querellante porque “este tipo de denuncia requiere una gran rigurosidad de pruebas y una rigurosa evaluación de pruebas, antes de tomar la gravísima determinación de disponer una detención”, de acuerdo a lo expresado por el documento judicial.

El periodista Martín Candalaft detalló que la resolución alcanza solamente a la denuncia que presentó Dufort a través de su abogado Roberto Casorla. Vale destacar que el mismo viernes 15, el fiscal Sandro Abraldes también pidió la detención de Lotocki en la causa que lleva adelante Fernando Burlando representando a Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

El panelista especialista en judiciales explicó que fue un juez subrogante quien leyó la denuncia y la documentación médica y tomó la decisión que comunicó por escrito: “Es muy preciso investigar con suma delicadeza y mucho detalle esta denuncia pero no hace falta que esté preso Lotocki. La libertad del imputado en nada interfiere para la libre obtención de las importantes pruebas que restan recolectar”, interpretó Candalaft, explicando que el hecho de que el médico esté en libertad no interfiere en el proceso.

Sin embargo, el periodista objetó este punto, al recordar la detención de Lotocki en la causa que investiga la muerte de Cristian Zárate, cuando la policía lo encontró en un consultorio con la puerta trabada y borrando documentación que podría resultar comprometedora. “Hay algún antecedente de querer entorpecer una causa”, resumió.

En el escrito, el magistrado también hace mención al peligro de fuga, una de las variables que podrían incidir en una posible detención. “Tengo que valorar que el imputado siempre ha estado a derecho y ha dado cabal cumplimiento a las pautas impuestas en el marco para mantener su libertad ambulatoria”. En este sentido, concluye: “No se observó riesgo procesal que implique ordenar el encarcelamiento preventivo del imputado, por lo que NO HARÉ LUGAR a dicha detención”.

Respecto a la causa que lleva adelante Burlando y que contempla entre otros el caso de Silvina Luna, Candalaft aclaró que se trata de un tribunal diferente. “Ese juez ya dio el ok para la inhabilitación, que ya se hizo efectiva, y ahora tiene que resolver por la detención sobre esos cuatro años que está condenado. Que serán esos cuatro años y nada más”, aseguró.

En tanto, la periodista Andrea Taboada apuntó que la noticia había causado mucha bronca dentro del grupo que integran las víctimas de Aníbal Lotocki y al que ella tiene acceso. “Hay que seguir presentando denuncias”, es el pedido casi unánime, ya que día a día se suman nuevos casos de pacientes que fueron atendidos por el médico,y que ante el desenlace trágico de Silvina Luna y Mariano Caprarola deciden acercarse a la justicia.

Horas previas a conocerse esta noticia, María José Favarón, la esposa del médico, se había manifestado ante la prensa en una improvisada conferencia en la puerta de su domicilio, intentando, una vez más, defender la integridad y la reputación de su esposo. “Estamos mal. Nadie se merece lo que nosotros... me refiero a la persecución, a las amenazas, esto no está bien. Él siempre se presentó donde se tenía que presentar, declaró donde tenía que declarar. Siempre habló, siempre estuvo a derecho. Él hizo todo lo que tenía que hacer, lo que la ley dice. Me parece muy injusto todo esto”, expresó.

Infobae