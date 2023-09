Un correntino fue medalla de oro en la Copa Presidentes de Río de Janeiro

El correntino Isidoro Yucra obtuvo recientemente una medalla de oro en el Panamericano de Taekwondo, Copa de Presidentes 2023, grado 2, que se desarrolló en Río de Janeiro (Brasil). El oriundo de Santo Tomé se destacó en la categoría hasta 50 años en la especialidad poomsae.

Yucra sumó así otro palmar muy importante y acrecienta su protagonismo en esta divisional en el país. Hace un largo tiempo que se mantiene al frente del ranking argentino.

Se debe recordar que en poomsae es una combinación predeterminada, igual en todo el mundo, de técnicas de ataques y defensas, con los brazos y las piernas. Allí siete jueces evalúan el ritmo, la técnica, la velocidad, la elegancia, la fuerza con las que son ejecutadas las combinaciones, la actitud del atleta. Con cada mínimo error, se van descontando puntos. Aquel atleta que tiene la mejor performance es el que obtiene el mayor puntaje y es el ganador. En el certamen brasileño también compitió Clara Itatí Favre, quien alcanzó los cuartos de final. Tanto Yucra como Favre pertenecen al Centro de Entrenamiento Profesional en Taekwondo de Santo Tomé.

“La verdad es que juegan mucho la cabeza, los nervios. El coraje para pararse en el medio del Maru (lugar de la exposición), más en un torneo de este nivel. Lo que mas a mí me costó fue controlar eso. Hace mucho tiempo que no participaba de un torneo de este nivel. Me jugaron bastante en contra mis nervios”, relató a El Litoral Clara Favre, quien llegaba de cumplir una buena labor en Argentina Open.

Luego agregó: “Pero como toda experiencia, a mi me servió muchísimo. Mejoré mi nota, desde lo que fue el Argentina Open hasta esta competencia. Estoy muy contenta con eso. Me asegura que voy a tener más chances de estar en mejor nivel a fin de año en el Nacional” afirmó Favre, que también compitió en dupla con Yucra en Brasil.