Controversia y malestar en Casa Rosada con Iñaki Gutiérrez, el influencer cercano a Milei

El año nuevo comenzó para el oficialismo con una controversia alrededor de Iñaki Gutiérrez, el joven influencer cuyo mensaje personal por el comienzo de 2024 fue reposteado a través de la cuenta oficial de Casa Rosada.

El hecho motivó un desplazamiento tanto de Gutiérrez como de su novia, Eugenia Rolón, del área de comunicación digital, pero no se concretó un despido, explicaron y distinguieron fuentes oficiales desde Balcarce 50.

Sin embargo Gutiérrez afirmó que la información que circulaba era falsa y agregó: “Directamente nunca tuve una cuenta de Casa Rosada”. En tanto que distintas fuentes libertarias relativizaron el rol que desempeñó hasta ahora en el entorno del presidente Javier Milei: “Es joven y se mandó muchas macanas. Nunca tuvo un rol preponderante, sino perfil alto”, dijo una de las personas que conoce el funcionamiento de La Libertad Avanza (LLA).

“Él solo manejaba Tik-tok”, decían varias fuentes este martes por la tarde para despegarlo de lo sucedido, al tiempo que apuntaban que el acceso a las claves oficiales lo tenía Rolón.

Según coincidieron las distintas voces consultadas, Gutiérrez venía acumulando cuestionamientos internamente y lo sucedido con el mensaje personal del 1° de enero a través de la cuenta oficial de X fue el detonante para una decisión que venía gestándose hace días. La bronca interna contra él incluso se había agudizado desde el miércoles 20 de diciembre, cuando se le achaca haber publicado sin autorización la imagen del presidente Milei en el Departamento de Policía Federal mientras se realizaba la primera marcha que puso a prueba el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Esa imagen tuvo doble impacto. Por un lado, la publicación de la fotografía implicó que se revelaran claves internas y de seguridad del edificio policial. Pegado sobre el escritorio en el que estaba sentado el presidente había un papel con el acceso a la red de Wi-Fi del búnker, por vía del comando unificado de seguridad federal. El nombre de la red, “Curro”, fue motivo de revuelo entre los usuarios.

Por otro lado, internamente, hubo críticas a la decisión de publicar el material mostrando al mandatario al frente de lo sucedido, con el eventual riesgo que eso implicaba si algo salía mal durante la protesta que se estaba desarrollando.

En ese momento, La Nación consultó con Gutiérrez acerca del motivo por el que la foto fue eliminada y afirmó que no tenía conocimiento de la filtración, sino que la justificación fue estrictamente estética: “Me di cuenta que no se veían bien los tres (Milei, su hermana Karina, secretaria general de Presidencia y la ministra Patricia Bullrich), se veía la cabeza de Patricia Bullrich muy cortada. Tenía una mucho mejor, desde más lejos. Quería subir esa, borré la que tenía y cuando quise subir la otra se me murió la señal. No pude entrar a las redes sociales hasta ahora”.

A ese hecho algunos le asignaban un suceso anterior, del que otros lo desligan: la difusión de un video que buscaba mostrar cómo había quedado a nivel edilicio la Casa Rosada tras la administración de Alberto Fernández. Allí se incluyó, entre las imágenes que supuestamente mostraban descuido, a las piedras ubicadas en uno de los patios para recordar a las víctimas de la pandemia de covid-19. El video se eliminó rápidamente, sin explicaciones posteriores sobre lo sucedido.

Desde Balcarce 50 admitían este martes que Gutiérrez “venía acumulando quejas por su trabajo”, en especial porque “publicaba cosas sin pedir autorización previas”, algo que a diferencia de lo que sucedía en campaña, el espacio considera que ya no se puede hacer. Pero insistían en que “no hubo despido, sino un corrimiento”.

