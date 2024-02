Comenzaron a usar los satélites argentinos para investigar en las forestaciones

Presentaron los primeros resultados de un mapeo de altura de los bosques implantados en la provincia de Corrientes con datos de la misión Saocom, un grupo de satélites argentinos para la observación de la Tierra.

Para validar los resultados aportados por los satélites de la agencia espacial argentina Conae, lo compararon con mediciones de campo aportadas por los propietarios forestales. En el caso de la silvicultura, el mapeo de la altura del dosel es un insumo clave para la estimación de biomasa forestal o productividad forestal.

Lo usual es que para este tipo de investigaciones agrarias se utilicen datos de satélites estadounidenses (Nasa) o europeos (Copernicus). SAOCOM-1 es una constelación de dos satélites lanzada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), en 2018 y 2020. Tomaron una serie temporal de imágenes satelitales que abarcan el periodo de agosto a diciembre de 2021.

Este trabajo considera una zona del nororiente de Corrientes, Argentina, cerca de su frontera con la vecina provincia de Misiones. Son suelos propicios para el crecimiento de árboles como Pinus taeda.

Corrientes está entre las más importantes áreas en términos de producción forestal en Argentina, donde el pino y el eucalipto son las principales especies plantadas. Este es el principal motivo para elegir esta región, sólo superada por Misiones.

En este sentido, la recolección de la altura de las plantaciones forestales, que está directamente ligado a su productividad, es muy relevante tanto para propietarios de bosques como para agencias gubernamentales. La principal especie de pino plantada en Corrientes corresponde a Pinus taeda, que abarca una superficie de más de 250.000 hectáreas para toda la provincia.

Según las mediciones de campo proporcionadas, los rodales forestales tienen edades que oscilan entre los 3 y los 22 años, con una altura media promedio en la madurez de 24 m. El Pinus taeda en Corrientes alcanza alturas cercanas a los 23 m a la edad de 20 años.

El trabajo fue realizado por Santiago Seppi, Carlos Lopez-Martínez, y Marisa Jacqueline Joseau y fue recientemente publicado con acceso abierto en la revista científica IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing.