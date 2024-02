Fuerte pelea entre Licha y Furia en Gran Hermano: qué pasó

Después del reingreso de Catalina Gorostidi, Joel Ojeda e Isabel De Negri, por el repechaje, la casa de Gran Hermano quedó revolucionada y el juego dio un giro. Durante la gala del miércoles se vio un fuerte enfrentamiento entre y Juliana y Licha.

Minutos antes del vivo Rosina hizo un comentario y fue la gota que rebalsó el vaso entre ellos. Furia comenzó a increpar a Licha. “¿Algo más?”, respondió él. “No. Suficiente”, le respondió ella. “Hermosas palabras. Sos una maleducada”, lanzó él y ella remató: “Si porque no soy falsa como vos. No soy ninguna maleducada. Sabes lo qué pasa que te molesta que alguien se te pare de mano, porque acá todos te tienen miedo pelotudo”.

“Sos un falso mentiroso. Metes palabras en la boca de los demás. Le decís cosas que no son. A uno le decís una cosa, a otro le decís otra. Cómo querés que no me ponga así si me tenés las pelotas llenas”, le gritó.

Él le respondió bajando el tono de la discusión: “Es tu cabeza la que imagina cosas”. Ella muy enojada dijo: “Yo no me imagino nada. No me callo nada. Y eso te rompe las pelotas. Me tiene cansada”.

Luego, ella se quedó hablando con Catalina en el patio y se sacó varios sentimientos que tenía guardados: “Se lo tenía que decir. Me tiene cansada. Se cree Dios y Santa Virgen. Que se cree, acá somos todos iguales. Esta no es tu casa”.

Fuente: Minuto uno