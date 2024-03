La problemática del stock de deuda de las Pymes importadoras

Por Jorge Santiago Braun

Presidente de la Camara de Comercio Exterior de Corrientes

Especial para El Litoral

Los importadores en general y las Pymes, en particular, vienen transitando un clima de incertidumbre y de falta de soluciones que se arrastra desde hace mas de 180 días por los persistentes bloqueos de pago a sus proveedores del exterior, situación que ya se venía dando de hecho en el gobierno anterior y con la asunción del nuevo gobierno se blanquea, produciendo un quiebre y un tratamiento diferente entre la deuda anterior al 12/12/2023 y la posterior a esa fecha.

En efecto,el gobierno anterior, ante la ausencia de permisos del Banco Central de la República Argentina (Bcra) a los importadores para el giro de divisas a sus proveedores dada la escasez de reservas disponibles, permitió a través de la COM A 7874 del Bcra, la apertura de cuentas remuneradas en donde éstos podian realizar sus depósitos individualizados con los respectivos despachos de importacion, los montos adeudados para que, mediante la aplicación de la COM A 3500 del Bcra, pudieran estar a resguardo ante una posible devaluación, pero sin dar certezas en cuanto a la fecha para el giro de divisas.

Con la llegada del nuevo gobierno, se decidió una politica de segmentacion del stock de esa deuda anterior, extendiendo los plazos de pago hasta el 2027 y, con dicho objeto, emitió un bono denominado Bopreal como herramienta para los importadores, que fue licitado entre los interesados. En la actualidad el Bcra esta lanzando al mercado la 3ª serie en cuatro tramos de USD 500 millones. El total de las 3 series, al finalizar colocación de la tercera, sera de diez mil millones de dólares (USD 10.000.000.000) de emision de deuda.

No encontramos información para conocer con certeza el destino de los bonos, cuya colocacion permitió al gobierno reestructurar parcialmente la deuda

En los hechos los importadores que los compraron, para hacerse de las divisas para pagar sus deudas, tenían que venderlos en el mercado secundario donde la 1ª serie en la bolsa cotizaba a un 63% del valor por cada título, fondos que el gobierno permitía girar, quedando una deuda pendiente del 37% que el importador podría conseguir en el CCL a partir del mes de abril. En menor medida, sucedió lo mismo con la serie 2, mientras que la serie 3 todavía no cotiza en el mercado secundario. Los beneficiados de esta operatoria, como siempre, fueron y son los especuladores financieros que compraron dólares a $ 500 aproximadamante por cada unidad, con el beneficio de una tasa del 5% anual en dolares. Los perjudicados claramente fueron los importadores.

Ambas opciones, la del gobierno anterior y la ofrecida por el gobierno actual conviven al dia de hoy. La anterior, de la COM 7874, esperando del gobierno actual algún otro tipo de solución que comprometa fechas de pago más aceptables para los proveedores externos, junto a otros importadores que no tomaron ninguna de las opciones y, a los que utilizaron la actual , les produjo un incremento de hasta un 40% de los costos de sus importaciones, que, si bien le causaba un perjuicio patrimonial enorme, no tuvieron otra alternativa que hechar mano como única herramienta para solucionar parcialmente el pago de los acreedores externos o, en su defecto, enfrentarse a una parálisis de su actividad por el bloqueo de sus créditos externos y el consecuente no envío de mercaderias que le permitieran continuar el flujo normal de sus negocios.

Aún en la situación de no pago y postergación de las deudas por importación de bienes de capital, insumos intermedios de la industria, etc realizadas durante el último gobierno, la gestión actual estableció para las importaciones posteriores al 12/12/2023 partiendo de “cero deuda”, lo que es importante aclarar porque no se pago la deuda anterior, un sistema de pago en cuotas con fechas particionadas en 25% cada una, a partir de los 30 dias de la nacionalización de la mercadería y así hasta los 120 días. Los falta de pagos por importaciones de enero solo encuentra un antecedente similar en el 2004. O sea, para el caso del importador Pyme que por la falta de pago a sus proveedores ya tiene cortada su cuenta en el extranjero, se los coloca en la posición de volver a pedir plazos de pago a los mismos a quienes ya no pudieron pagar por medidas de política económica del gobierno. Aclaramos que el importador no puede ni siquiera girar los dólares depositados en la misma denominacion en su propia cuenta bancaria.

Desde todo punto de vista, esta situación es inviable para reiniciar un flujo normal de negocios y causa un daño irreparable que podría terminar en cierre de empresas con caídas generalizadas de actividades y empleos.

Es sabido que la Industria instalada y los proyectos industriales para el logro de un desarrollo de la actividad productiva nacional precisan de bienes de capital e Insumos importados.

Es sabido que el modelo agro exportador cerealero que depende de cotizaciones en Chicago y de la benevolencia climatica, si bien necesario como fuente de recursos, no es suficiente ni resulta una fuente muy estable en la consecusion del objetivo de conseguir divisas.

Estas divisas son necesarias en mayor medida para adquirir en otros países bienes industrializados para grandes procesos industriales intermedios que en mayor medida son armadurias subsidiadas con muy poca integración vertical en su cadena de abastecimiento.

En el medio, al dia de hoy, las sobrevivientes industrias Pymes nacionales a quienes se les amenaza con abrirles el mercado de importaciones sin divisas.

Esto explica ampliamente, en el escenario de la macroeconomia, las crisis recurrentes de los ultimos 50 años.

Parece resultar imposible encontrar entre estos dos modelos de politica económica, ortodoxia pseudo liberal, y heterodoxia intervencionista, la pragmática síntesis y la unidad política que defienda el tan buscado proyecto nacional, donde no sea necesario exportar petróleo, pasta celulósica o carbonato de litio, por dar algun ejemplo, para importar combustibles, papel o baterias. Si seguimos agotando nuestros recursos sin integrarlas con cadenas productivas asociadas a capitales nacionales, estaremos condenados a seguir repitiendo estas historias.

Finalmente ante la emergencia del momento, desde la Camara de Comercio Exterior de Corrientes solicitamos al gobierno nacional que elimine el cepo para las Pymes importadoras a fin de que prontamente puedan regularizar sus actividades y rechazamos la pretendida medida de abrir las importaciones de alimentos, libres del impuesto pais del 17,5% y con pago a 30 días con similares argumentos a los explicitados por la UIA.