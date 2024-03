Un chaqueño tendrá su debut oficial en la Scaloneta: rechazó a Francia y Paraguay

Este martes la Selección Argentina disputará su segundo amistoso de la fecha FIFA, cuando enfrente desde las 23:50 horas a Costa Rica en Los Ángeles. El entrenador nacional, Lionel Scaloni, ya confirmó el equipo que saldrá a la cancha y sorprendió con algunos nombres a los que les dará la oportunidad de estar de arranque.

La mayor sorpresa en el once inicial es Walter Benítez, arquero chaqueño que se encuentra actualmente en el PSV de Holanda y después de un par de convocatorias, hará su debut oficial en la Selección Argentina en reemplazo del Dibu Martínez. Benítez será el jugador número 46 que Scaloni hará debutar en su ciclo.

El chaqueño mostró gran nivel en los últimos años y especialmente en la última temporada en Holanda, donde sus buenos rendimientos le valieron la convocatoria a las últimas giras y tener la posibilidad de ser titular esta noche ante Costa Rica.

El arquero de 31 años está siendo el mejor arquero de la Eredivisie de Holanda. Es el arquero con la valla menos vencida en lo que va del torneo (solo 13 goles en contra), con el PSV siendo líder del torneo y sin sufrir ninguna derrota en 26 partidos (23 G y 3 E), sacándole 10 puntos de ventaja a su perseguidor el Feyenoord.

Con la inclusión del nacido en General San Martín, crecen las posibilidades de que se convierta en el tercer arquero para la Copa América y para las Eliminatorias mundialistas, lugar que hasta hace poco tiempo lo ocupaba Gerónimo Rulli, quien estuvo en Qatar 2022, pero debido a lesiones que lo marginaron perdió la titularidad en su equipo.

Benítez, nacido en tierra chaqueña, se formó en las inferiores de Quilmes y luego buscó nuevos horizontes en el exterior, jugando en el Nica, hasta desembarcar en el PSV Eindhoven.

Benítez es un arquero que mide 1.91 metros y nació en San Martín, Provincia de Chaco. Dio sus primeros pasos en el fútbol cuando tenía nueve años. En ese entonces jugaba con sus amigos en un club de barrio de Resistencia, Chaco, y la gran curiosidad es que era centrodelantero. “Empecé como delantero, pero el día en que fui al arco me hizo un clic. Era un partido de siete contra siete, en una cancha con más tierra que pasto y disfruté más tirarme y revolcarme que ser delantero. A los 9 años decidí ser arquero”, mencionó en una entrevista en 2019 con La Nación.

Su debut como profesional fue en Quilmes, el 15 de abril de 2014 en la victoria del Cervecero 3-1 ante Vélez y el técnico que lo hizo debutar fue Ricardo Caruso Lombardi. Tras disputar 51 compromisos con la camiseta del elenco de zona sur, en 2016, Benítez dio el gran salto en su carrera y se mudó al viejo continente para jugar en el Niza de Francia. Allí, se convertiría en una leyenda del cuadro galo ya que disputó un total de 188 partidos y mantuvo la valla invicta en 55 oportunidades. Además, en 2019 le pelearon mano a mano al PSG el título de la Ligue 1 pero finalmente el conjunto parisino gritó campeón y mantuvo su imperio triunfante. Tras seis años en Niza, en 2022, Benítez llegó con el pase en su poder al PSV Eindhoven y firmó un contrato hasta 2025.

Su única participación en la Selección fue en el Sudamericano de Argentina 2013 donde fue el arquero titular de la Sub 20. Incluso, en la previa de los Juegos Olímpicos de Río 2016, estuvo entre los preseleccionados pero finalmente una lesión lo marginó del corte final. Sin embargo, en 2019, Walter estaba atravesando un gran momento a nivel futbolístico y esperó con ansias el llamado de la Selección para disputar los amistosos ante Alemania y Ecuador pero cuando Scaloni dio a conocer la lista, él no apareció y en sus redes sociales mostró todo su enojo: “Sin comentarios”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter)

Francia y Paraguay, las dos selecciones que intentaron llevárselo

"Presentamos los papeles, está todo en marcha, pero va a tomar un tiempo, lo maneja el gobierno francés. De la Selección, obvio uno siempre tiene la ilusión. Desde que juego en Primera trabajo para eso, si llega hoy o mañana no lo sé, no depende de mí, sino del entrenador. La única forma que me queda para poner presión es hacer las cosas bien en mi equipo. Ojalá algún día pueda estar, es un objetivo que tengo, es hermoso tener la camiseta de la Selección. Ahora, capaz pueda ser más vista la Liga en la Argentina y la gente que está en la Selección pueda ver el trabajo que estoy haciendo acá", fueron las palabras de Benítez en una entrevista mano a mano con Olé.

En 2021, la Francia de Didier Deschamps y la Paraguay de Guillermo Barros Schelotto buscaron llevarse al arquero argentino. En primer lugar fueron los europeos pero el Chaqueño les cerró las puertas y continuó con el sueño de debutar en la Albiceleste. “Como no jugué con la Selección argentina existe la posibilidad de que me llamen de la francesa. No le cierro la puerta a nadie, pero soy argentino y me encantaría jugar con la Selección de mi país”, sentenció ese año.

“Me contactó Guilermo en su momento, que había un interés, estaban tratando de ver el tema de los papeles para ver si se puede, pero a hoy en día no pasó nada. Es otra cosa que evaluaremos”, fue su respuesta a la propuesta del Mellizo de jugar en la Albirroja.