"Aporté todas las pruebas a la Justicia para demostrar que no cometí ningún delito"

Recientemente jubilado,el ex fiscal Gustavo Schmitt Breitkreitz, procesado por el delito de estafa en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso en la denominada causa de la mega estafa en la compra y venta de inmuebles de manera irregular, espera confiado en que la Justicia se expida en la Cámara de Apelaciones.

En comunicación con El Litoral explicó el estado de la causa en la que se lo implica. "Cuando surge la imputación en mi contra, de manera inmediata renuncié voluntariamente a los fueros para someterme a la justicia. Me presente convencido de que nunca cometí un delito y tengo las pruebas para demostrarlo".

"Hay testimonios, documentaciones y pruebas fidedignas que confirman que en la causa que se me imputa no hay perjudicados, ni estafados. El único perjudicado soy yo. Es por eso que presenté mi renuncie y me jubilé por una cuestión ética. Entiendo que es lo correcto".

"La principal prueba con la que cuenta la fiscalía para imputarme es una documentación con una firma que no es mía. Son escrituras truchas, operaciones en la que nunca participé. Durante la etapa investigativa pedí al fiscal que se hagan pericias sobre esas firmas porque no eran mías y fueron desestimadas. De todas maneras contraté a un perito que hizo el trabajo y está el informe claro y preciso de que efectivamente no son mis firmas", precisó el fiscal.

"La causa ahora está en la Cámara de Apelaciones y seguramente se resolverá con la situación del resto de las personas imputadas. Así que por el momento a la espera de lo que pueda surgir y ansioso por demostrar mi inocencia".

En relación a la detención de la falsa escribana y dirigente política Teresa Vázquez manifestó que, "con respecto a mi situación no cambia en nada. "esta señora se presentaba como la gestora de la escribana Gladys Báez, decía que trabajan juntas. Veremos qué declara y si aporta nueva información", finalizó.