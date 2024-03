Valdés: “Yo hablé con Milei y nos entendimos en dos minutos”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habló en las últimas horas sobre su relación con el presidente, Javier Milei, y tomó distancias de las críticas de Martín Lousteau.

Para el mandatario correntino, el rumbo económico que trazó Milei "es el correcto. Se trata de nivelar las cuentas fiscales, tratar de pulverizar la inflación y salir a conseguir reservas para tener una política monetaria adecuada. Estamos hablando fundamentalmente de la economía".

Además, se mostró en sintonía con el déficit cero que plantea el ejecutivo nacional. "Es el único camino posible si queremos salir de la situación económica en la que estamos", dijo.

En cuanto al diálogo con la oposición, Valdés sostuvo:"Yo hablé con el Presidente y nos entendimos en dos minutos. Tiene claridad económica. En dos minutos uno puede resumir muchas cosas. El diálogo con el ministro del Interior [Guillermo] Francos, que es la cartera que nos nuclea, es excelente".

Asimismo, en una entrevista brindada al medio porteño La Nación, el mandatario correntino se refirió a la restitución del impuesto a las Ganancias.

"El Gobierno tiene la obligación de recomponer la masa coparticipable, ya sea con impuesto a las ganancias o impuestos a los altos ingresos. Tarde o temprano tiene que restituir lo que retrajo de esa masa coparticipable. Si manda Ganancias, vamos a acompañar. Eso tiene que ver con una restructuración de un impuesto que, tal vez, es el más saludable del sistema impositivo", precisó

Por otra parte, Valdés también sostuvo que hubo avances en la discusión de los 10 puntos del Pacto de Mayo propuesto por el liberal. "Vamos a tener una reunión en breve para seguir avanzando en cada uno de los puntos. Tenemos que hacer un pacto para sacar la Argentina adelante", señaló.

DIFERENCIAS CON LOUSTEAU

En otro tramo de la nota, el gobernador correntino marcó sus diferencias con el presidente la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, quien criticó el DNU del Ejecutivo. "No coincido con su visión porque no somos nosotros los que estamos en la obligación de analizar si un decreto de necesidad y urgencia (DNU) es constitucional o no. No comparto la postura. Hay votos individuales y en este caso se votó dividido. Eso no quiere decir que no coincida en otros aspectos con Lousteau".

Valdés también habló sobre las declaraciones de Lousteau, que aseguró que hay radicales que le tienen miedo a Milei.

"No creo que haya radicales que tengan temor. Si tenés temor, deberías irte a otro lado. No sé con quién se está juntando Lousteau que tiene miedo", aseguró.

Y agregó: "Nosotros gobernamos hace mucho tiempo. Y estamos convencidos de que debemos tener equilibrio fiscal, hay que invertir para el desarrollo, para que la economía sea más sana y sacarle el peso del Estado a la producción. No estamos diciendo otra cosa que no hayamos dicho en la campaña. Hubo radicales acompañando a Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, no sé qué estará pensando Lousteau. Esa es su visión. Nosotros seguimos por el mismo camino".