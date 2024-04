El descargo de la comerciante que denunció a la serie de la China Suárez

Desde hace algunas semanas, la China Suárez se encuentra grabando una nueva serie llamada "La Bastarda". El lugar de filmación es en San Martín de los Andes, pero en los últimos días una vecina realizó una fuerte denuncia.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, Celia Villegas rompió el silencio y apuntó contra la famosa y la producción sobre algunas decisiones que tomaron y que trajo problemas a los comerciantes de la zona.

“No somos necios y estábamos muy felices con el tema de la filmación de la película de la China Suárez y nos encanta que hayan elegido San Martin de los Andes para hacer la producción y nuestra inquietud pasa por otro lado: se tomó una medida respecto del corte vehicular y peatonal que a los comerciantes nos afecta”, comenzó diciendo la señora.

En ese sentido, profundizó su enojo: “Necesitamos que la gente circule para tener nuestras ventas y más ahora que estamos en temporada baja. Nos enteramos por los medios de comunicación del corte y eso llevó a movilizarnos y a juntarnos rápidamente y a tratar de plantear tanto en la municipalidad como en el consejo de deliberante que revean la medida”.

“Acudimos con vehemencia y queremos defender nuestro derecho a trabajar. Nosotros no estamos tratando de sacar ventaja sino que queremos que revean la medida y somos todos cabeza de familia y tener los negocios cerrados para nosotros es tremendo, claramente ella no va a sostener a nuestras familias y no debe tener nuestros inconvenientes”, manifestó la emprendedora.

“El productor de la película una vez que se supo esto pasó local por local a hablarnos y nos pidió que nos quedemos tranquilos. El reclamo nuestro fue a nuestros representantes que son los que tomaron la medida. La realidad es que hoy empezaron a filmar en las calles que nos afectan a nosotros y va a ser así hasta el día 19 de abril. Y luego en mayo también van a filmar. Son varios días por eso estamos preocupados”, dijo al respecto Celia visiblemente indignada.

Y sentenció: “Estamos en un contexto donde hay una baja de consumo importante, nos repercute mucho en nuestra vida. Nos enteramos de un momento a otro y hubo falta de información en esto, por eso nuestro reclamo. Según lo que nos informaron ellos es que hubo un problema de comunicación”.

Fuente:Minuto uno