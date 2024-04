Boca busca el triunfo frente al Tomba para meterse en los cuartos de final

Boca Juniors recibirá a Godoy Cruz este martes desde las 19.30 en La Bombonera, por la fecha 14 del Grupo B de la Copa de la Liga, en una "final" para el local en procura de clasificar a los cuartos de final sabiendo que si gana consigue el objetivo y si empata tiene una mínima chance.

El Xeneize viene de caer frente a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, por 1 a 0 con el gol de Javier Correa, y deberá definir su clasificación en su casa dependiendo de sí mismo. Si gana, clasifica.

En caso de empate el panorama será muy complicado para los dirigidos por Diego Martínez, ya que necesitará de una serie de resultados favorables en los otros partidos que se disputarán a la misma hora.

Para este compromiso, el cuadro azul y oro cuenta con varias bajas en el plantel: Nicolás Valentini no fue convocado porque aún no llegó a un acuerdo en la renovación, Lautaro Blanco está suspendido por expulsión en La Plata, Ezequiel Bullaude y Norberto Briasco por bajo nivel, y Javier García, Aaron Anselmino, Mauricio Benítez y Exequiel Zeballos debido a sendas lesiones.

En la práctica realizada este lunes por la tarde en Boca Predio, en Ezeiza, el técnico Diego Martínez dispuso dos variantes para enfrentar al Tomba respecto a la formación que viene de caer en La Plata. Uno será obligado, el ingreso de Marcelo Saracchi en lugar de Blanco, y el otro táctico: Miguel Merentiel volverá al once en lugar de Luca Langoni.

Por su parte, el Tomba viene de vencer por 1 a 0 a Sarmiento de Junín en Mendoza, con tanto de Tomás Conechny, y aseguró su lugar en la primera posición de la zona. Sin embargo, el técnico, Daniel Oldrá manifestó que irá con lo mejor a La Bombonera porque les "conviene eliminarlos" a los de La Ribera.

Lo que sí, está confirmado es que el DT hará descansar al chileno Thomas Galdames, quien está con cuatro tarjetas amarillas, y no podrá contar con Nicolás Fernández, quien se recupera de un esguince de tobillo.

Probables formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Pol Fernández, Cristian Medina, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel o Luca Langoni y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Elías Pereyra; Bruno Leyes, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny; Tomás Badaloni. DT: Daniel Oldrá

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera). Club A. Boca Juniors.

Árbitro: Leandro Rey Hilder.

Hora: 19:30 -TV: TNT Sports.

Las chances en el Grupo

Además de Boca Juniors – Godoy Cruz, los partidos que se jugarán este martes a las 19,30 son: Belgrano vs. Racing; Defensa y Justicia vs. Newell's; y Lanús vs. Estudiantes.

Sin considerar al Tomba, que ya selló su clasificación a los playoffs, seis equipos buscarán los restantes tres boletos a la próxima fase.

Los conjuntos que dependen de sí mismos son el Pincha, luego de vencer al Xeneize el viernes último en el partido que había sido postergado por la descompensación del futbolista Javier Altamirano, Lanús y Defensa y Justicia.

La cuestión es que el elenco platense, que tiene 24 puntos, se mide con Lanús, que suma 23, por lo que el vencedor se asegurará su lugar e incluso Estudiantes lo haría con un empate.

Defensa y Justicia chocará con Newell's y también se clasificará seguro con los tres puntos, mientras que Boca precisa ganar para no depender de terceros.

En cuanto a Racing y Newell's, tienen que imponerse en sus duelos -la Academia se enfrenta con Belgrano en Córdoba- y aguardar una ayuda de los partidos que se jugarán en simultáneo, aunque la Lepra la tiene más difícil por la diferencia de goles.

Hasta el momento, así se ubican en los principales puestos de la tabla de posiciones: Godoy Cruz, 29; Estudiantes de La Plata, 24; Lanús y Defensa y Justicia, 23; Boca, 22; Racing y Newell's, 21.