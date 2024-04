Arte de excelencia en la 6ª edición de ArteCo

En dos galpones del puerto correntino se realizará del 23 al 26 de mayo la 6ª edición de ArteCo. Esta feria contará con obras de 24 artistas, 24 galerías, 13 colectivos artísticos y la muestra de los integrantes del programa de becas impulsado por el Instituto de Cultura.

Desde el Instituto de Cutura explicaron que los proyectos y colectivos seleccionados para esta edición de la feria no solo destacan por su calidad estética, sino también por su capacidad para abordar cuestiones sociales, políticas y culturales de manera profunda y reflexiva.

El jurado que se ocupó de la elección destacó la importancia de la originalidad y la autenticidad en las propuestas. Se valoraron especialmente aquellas que demostraron un enfoque único y una visión clara, así como un compromiso con la experimentación y la innovación.

Además, se izo foco en la diversidad tanto en términos de temáticas abordadas como de perfiles de los artistas y proyectos/colectivos seleccionados. Habrá desde proyectos que exploran la intersección entre tecnología y arte hasta aquellos que celebran las tradiciones culturales tradicionales, la variedad de perspectivas presentes en ArteCo 2024 promete ofrecer una experiencia enriquecedora y estimulante.

Con estas consideraciones en mente, el jurado seleccioó a los participantes que mejor representan la excelencia y la innovación en el panorama contemporáneo.

Para ser consideradas, era esencial que las galerías tuvieran al menos un miembro proveniente de la región comprendida por las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fé y Entre Ríos.

Este reconocimiento destaca el compromiso de estas galerías para promover el arte contemporáneo y ofrecer un espacio vital para la experimentación y la reflexión artística. Además, demuestra su dedicación para impulsar la escena cultural y contribuir al desarrollo de la comunidad artística local.

Participantes

Categoría Galerías

Primor (Buenos Aires)

Departamento 112 (Buenos Aires)

The White Lodge (Córdoba, CABA)

Canal (Resistencia, Chaco)

Noni Andersen (Resistencia, Chaco)

Galerías Bonaerenses (Buenos Aires / Comarca Serrana-Las Flores-Sierras Bayas-Coronel Suárez)

Artify (San Juan, Argenitna Punta del Este, Uruguay)

Orto galería de arte del litoral (Corrientes Capital)

Satélite (Córdoba)

Hache (CABA)

Galpón Rural (Tucumán)

Chorizo (Resistencia, Chaco)

Sendrós (CABA)

Sasha D espacio de arte (Córdoba / Buenos Aires)

Crudo Arte Contemporáneo (Rosario, Santa Fé)

Aldo de Sousa (Capital Federal, Retiro)

Gabelich Contemporáneo (Rosario, Santa Fé)

WE (Resistencia, Chaco / Ctes)

Mantera (La Banda, Santiago del Estero)

Galería del Teatro (Formosa)

El Vivero (Corrientes, capital)

Cecilia Caballero (Buenos Aires)

Fulana (Tafí Viejo, Tucumán

Muda (Goya, Ctes)

Los 13 proyectos y colectivos artísticos seleccionados son:

LLora, llora urutaú (Misiones - CABA)

Naturaleza Trans / Colectivo Micielo (Areguá, República del Paraguay - Resistencia, Chaco)

Relatos Visuales (Posadas, Misiones)

Colectivo Moiras (Rosario, Santa Fé)

Guaranípolis (Chaco - Corrientes)

Chaco Paste Up (Chaco)

Ausencias (Resistencia, Chaco)

Ángel Caído (Corrientes, Capital)

Akuxx (Corrientes, Capital)

Pieris Japónica (Corrientes, Capital)

The shadows of the other (Goya, Corrientes)

Liberdrag (Corrientes, Capital)

Raíces (Paso de los Libres, Corrientes)

Artistas individuales

Esta categoría está integrada por artistas que pertenecen a la provincia de Corrientes.

Para esta edición el jurado seleccionó a 24 artistas. Ellos son: Mel, José Mizdraji, Santi Repetto, Vanesa Ivan, Daniela, Richar De Itatí, César Pereyra, Gogna, Hernán Di Filippo, Claudio Ojeda, Anísima, Stellita, DÁ, Monica Frette, Virginia Schauvinhold, Venus del Litoral, Dario, Faby Quirico, Joa, Juan Pablo Arias, Gustavo Mendoza, María Laura Uriburu, Ariel Sosa, Carlos Casigno.

VAE