Endurecen medidas contra el líder de Los Monos en prisión

El capo narco Ariel “Guille” Cantero, catalogado como un interno de alto riesgo, consiguió, pese a las restricciones, dar órdenes a los miembros de su organización desde el penal de Marcos Paz, en el que está alojado. El líder de Los Monos usó el ingenio y a Triana, su hija de 19 años, para triangular llamadas.

Tras una investigación y a pedido del fiscal federal de Morón Sebastián Basso y Diego Iglesias, de la Procunar, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, decidió ajustar aún más las medidas de seguridad para evitar que el rosarino siga al frente de las decisiones de la organización.

En primer lugar, el juez ordenó el cese de sus comunicaciones, es decir, que ya no tendrá acceso al teléfono público del pabellón. Solo podrá acceder al mismo para llamar a sus abogados.

Además, excluyó a sus únicas visitas permitidas: Jorge Ramírez y Soledad Galarza, a quienes el narco señaló como sus parejas.

Hasta el momento, Cantero acumula 113 años de condena y, a juzgar por sus comportamientos, parece no temer que ese número se acreciente, una actitud que desafía las normas y el control del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

¿Cómo lo hizo en esta oportunidad? A través de un mecanismo de triangulación de llamadas basado en que, una vez iniciado el llamado, el contacto habilitado une a terceras personas a la comunicación y habilita la interacción con personas excluidas del listado de abonados con quienes tenía permitido conversar.

Esta triangulación la realizaba mediante su hija Triana, detenida a principios de marzo en una causa por narcomenudeo.

Esa conexión incluía a otros miembros de la banda recluidos en Ezeiza y Rawson. Ellos son Damián “Toro” Escobar, Leandro “Pollo” Vinardi y Leandro “El Gordo” Vilches. Al mismo tiempo, conversaba con Luciano “Lucho” Cantero, su sobrino alojado en otro pabellón de Marcos Paz, con un régimen más elástico.

Los detectives pudieron probar que el hijo de Claudio “Pájaro” Cantero, el mítico jefe de Los Monos, copiaba a su tío con las triangulaciones, en su caso utilizó a su hermana menor de edad, por lo que también fue alcanzado por la misma restricción.

En el pedido se destaca, a modo de ejemplo, una comunicación del mes de agosto de 2023, en la cual Guille le explicó a Vanesa Barrios (su pareja y madre de sus hijos) cómo unirlo a una llamada telefónica en curso:

“Pasale el número este a los locos, el de Triana… Decile que llame por línea y que le pregunte si saben unir y, si saben unir, decile que la llame y que diga que yo cuando apenas estén yo la llamo y me pueden unir… Pero trata de explicarle porque te va a decir cómo es unir… Que directamente me haga hablar con ellos, yo no quiero hablar con ella”.