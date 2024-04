Yanina Latorre habló del futuro de Tini Stoessel tras reprogramarse sus shows

Luego de que Tini Stoessel tuviera que suspender uno de los cinco shows que tiene programados dar en el Club Hurlingham por cuestiones climáticas, Yanina Latorre sorprendió al hablar de los futuros proyectos de la cantante.

“Tini necesitaba, como cierre de este proceso, que es un disco que estuvo ocho meses grabando -este último que largó, que puede gustar o no gustar- sentarse con la gente que la quiere, que son sus fans más allegados, cantarlo, largarlo y hablar. Lo quería hacer a cielo abierto porque ella necesita cantar a cielo abierto”, comenzó diciendo la panelista de LAM.

“Y querían poner un arco de triunfo (que le montaron en el lugar), y que se vea de todos lados, porque ella está como cerrando una etapa. Entonces, la simbología era pasar por abajo del arco, avanzando un casillero y dejando esto atrás”, agregó, dejando en claro que esta información se la dio el papá de Tini, Alejandro Stoessel, en una conversación que mantuvieron.

Más tarde, Yanina aseguró que la artista se alejará de los escenarios por un tiempo: “No va a haber River. Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas de shows, y se va a México a grabar una serie. No es con Lali Espósito como se dijo”.

“En dos semanas se va a México y ya no vuelve. Va a ser un protagónico que hace mucho que no trabaja como actriz. Va a ser un papel protagónico y es para adultos. Y el año que viene larga un nuevo disco. Empieza el tour 2025 con River, con todos los estadios y gira mundial. Y va a ser la misma Tini de siempre, con sus hits y su nuevo disco. Este fue un momento de su vida que ya necesitó parar”.

TINI STOESSEL SUSPENDIÓ SU SHOW Y EXPRESÓ SU ANGUSTIA EN VIVO

El jueves 25 de abril, Tini Stoessel tuvo que suspender el primero de los cinco shows que dará en el Club Hurlingham. El recital se pasó para el 30 de abril.

Las lluvias dañaron la parte técnica de espectáculo y las condiciones para actuar era peligrosas.En primera persona y con visible angustia por no poder presentar su nuevo e íntimo trabajo Un mechón de pelo, Tini no solo salió a escena para comunicarles a sus fans que el show no se iba a llevar adelante, también les compartió con sinceridad sus sentimientos: “No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz”.

“Esperé mucho, después de mucho tiempo, este álbum tan personal. Así que les quiero pedir perdón por no poder hacerlo. Los quiero recompensar, aunque solamente funcione esta luz”, agregó.

Respetuosa de sus fans y agradecida por el amor recibido, Tini se paró sobre el escenario bajo la intensa lluvia y con solo una luz que la iluminaba, y les regaló cuatro de sus nuevas canciones: “Pa”, “Buenos Aires”, “Tinta 90″ y “Me voy”.

(Fuente: Ciudad Magazine)