Daniela Celis mostró el lado B de la maternidad: "Esto también es real"

A tres meses del nacimiento de sus gemelas, la exparticipante de Gran Hermano, Daniela Celis, subió unos videos a Instagram mostrando “la otra cara de la maternidad”. “Me veo diferente, me siento distinta y es todo nuevo para mí siendo madre primeriza”, dijo entre lágrimas.

“Hoy que estoy mejor les voy a compartir un poquito de mi realidad, y lo que nadie o pocos ven”, escribió en un posteo que subió a su historia de Instagram.

“Hace unos días estaba mal, todo me resultaba difícil y colapsé por primera vez siendo madre. Me encontré con una situación fuera de mi zona de confort”, explicó y agregó: “Estoy súpercontenida en casa, con Thiago, mamá y familia. Pero también soy humana, me veo diferente, me siento distinta y es todo nuevo para mí siendo primeriza”.

Daniela se grabó con su celular mientras sus hijas Aimé y Laia se durmieran. En el video se la ve con el maquillaje corrido por el llanto y expresa: “Lloro en silencio para que nadie se entere, para que nadie se despierte. Esto hacen las mamás toda la vida. Entrás en crisis y descargás”.

“Qué mundo hay detrás de una madre”, reflexionó Daniela. Segundos después publicó otro video donde se la veía preparándose para salir de su casa. “Ahora nos maquillamos. Para hacer que nada pasó. Acá nadie se entera de nada, la vida continúa”, expresó.

Celis contó a sus seguidores por qué decidió compartirles esta situación que vivió: “Mi intención era ser sincera con ustedes y mostrarles lo bueno como lo malo, pero en ese momento no me animé”.

