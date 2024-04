Salta refuerza su plan de promoción turística

En el marco de la presentación del balance de Semana Santa, el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, dio a conocer las 10 medidas que se implementarán entre el sector público y privado de la provincia para incentivar la demanda turística en Salta durante abril, mayo y junio.

“Venimos trabajando junto a la Cámara de Turismo algunas medidas que vamos a profundizar en un año complejo donde el objetivo es sostener la cantidad de visitantes que tuvimos el año pasado, así, para eso trabajaremos 10 medidas muy fuertes con una mirada no tan solo dentro de la Argentina sino también internacional», explicó el Ministro de Turismo y Deportes.

Dentro de las diez medidas se trabajarán estrategias de precios con el sector a través de la realización de outlet de viajes donde todas las empresas turísticas de Salta que participen podrán ofrecer beneficios imperdibles en servicios de alojamiento, excursiones, gastronomía, rent a car, aventura, transporte y museos.

Desde la Cámara de Turismo se invita a empresas y emprendedores a formar parte de esta iniciativa única en el país.

Estas acciones tendrán lugar en el Paseo Libertad Shopping de la Ciudad de Salta los días 13 y 14 de abril, de San Miguel de Tucumán el viernes 19 y de la Ciudad de Córdoba el domingo 21.

Medidas

Focalización de esfuerzos promocionales y de marketing en los mercados de cercanía, ubicados en un radio de 500km a través de acciones presenciales en vía pública, en redes sociales y medios de comunicación en San Salvador de Jujuy, San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Santiago del Estero y San Fernando del Valle de Catamarca.

Cobranding y alianzas estratégicas Win to Win con marcas que apuntan al mismo público objetivo que el destino Salta como Galerías Pacifico, Clarín 365, Cerveza Salta, Red Gimnasios Onfit, Nat Geo, Flecha Bus, La Veloz del Norte, Paseo Libertad y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Eventos deportivos, culturales, musicales y otros acontecimientos programados de organización propia y de terceros, como grandes atractores de la demanda. Algunos de ellos son el Concurso Provincial de la Empanada, la Gran Carrera, Raid Columbia, Desafío del as Nubes, Sudamericano Veteranas de Tenis y Suns Raid.

Promoción de productos de interés especial, no masivos para público no sensible al precio como moto turismo, enoturismo, observación de aves, pesca deportiva, golf y aventura.

Apoyo económico a empresas del sector mediante compra de escritorios a empresas turísticas salteñas para la participación en Workshops Faevyyt de Tucumán, Neuquén, Córdoba y Rosario, para la comercialización de sus servicios turísticos.

Promoción digital en base a inteligencia de mercados y Big Data en ciudades, localidades e inclusive barrios de mercados tradicionales y prioritarios.

Lanzamiento del sitio web visitsalta.ar realizado con últimas tecnologías de fácil navegación para una experiencia de usuario mejorada, atractiva y con nuevas funcionalidades, información actualizada y acorde a las nuevas tendencias.

Dinamización de la comunidad digital a través de un concurso de fotografías turísticas de Salta con más likes para generar interacción, visibilidad y aumentar los seguidores en redes, y así incrementar la demanda turística a corto plazo del destino.

Promoción internacional regional a través de estrategia digital, alianzas con TTOO, Fam Press / Tours / Influencers, generación de notas en medios de prensa y capacitaciones al canal en el mercado regional internacional.