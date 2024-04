Emilia Mernes dijo estar "arrepentida de no hablar de ciertos temas"

Emilia Mernes arrancó este sábado con sus shows en el Movistar Arena, y en medio de un enorme despliegue y tras la visita de su novio Duki y otros artistas, se tomó un momento para reflexionar y para referirse a algunas polémicas que se desataron en las redes sociales principalmente por sus reacciones a la hora de manifestarse sobre temas de actualidad.

Entre tema y tema, Emilia se tomó unos minutos para hablar de las recientes críticas que recibió en las redes sociales. “Quiero ser muy sincera y la verdad que estas últimas semanas me he sentido muy abrumada por todo el odio que he recibido en las redes. Es un lugar donde puedo interactuar con ustedes pero por momentos se vuelve un espacio muy hostil. Si yo no hubiese hecho un trabajo por mí o no tuviera mi terapia y trabajo el amor propio, no sé si hubiese sido posible estar hoy acá", expresó.

"Lo que sí me arrepiento es de no haber hablado de ciertos temas y si no lo hice fue porque tenía miedo de que mi voz no sea lo suficientemente importante y que cualquier cosa que diga sea reducida a un titular. Día a día estoy intentando encontrar mi propia voz”, argumentó la cantante que en una entrevista en España se negó a opinar sobre el gobierno de Javier Milei y el ajuste que lleva a cabo.

Mernes también quedó envuelta en controversias al no expresarse luego que el Presidente y sus seguidores persiguieran y atacaran a su colega Lali Espósito como sí lo hicieron otros cantantes y músicos. Y recientemente, cuando gente de su equipo intimó a emprendedores.

“Me identifico con otras artistas mujeres que me inspiran y que amo, pero también me enoja tanto tanto cuando nos comparan constantemente, es agotador, demasiado se nos exige a nosotras en la industria. Ya basta de compararnos que si nos copiamos, que quién hace más números, que quién usó esto primero. Me encanta ver cuando mis compañeras se paran sobre el escenario, levantan su voz y luchan por nuestros derechos, loco, me encanta. Acompáñennos, es muy difícil para nosotras”, agregó la artista.

Fuente:Minuto uno