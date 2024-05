La historia oculta de la enigmática Tartaria

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

La historia del mundo desde que este existe, está llena de civilizaciones antiguas que desaparecieron con el tiempo, dejando tras de sí solo fragmentos y recuerdos de su existencia. Uno de estos tantos misterios es Tartaria, un antiguo imperio que captó las atención y la imaginación de los investigadores e historiadores. Aunque el nombre de Tartaria pueda sonar desconocido y raro para muchos, la evolución surgió lentamente de entre las sombras, revelando una sociedad avanzada y una cultura fascinante y sorprendente. Durante siglos Tartaria ha sido un enigma, en gran parte por su misteriosa desaparición y la falta de documentación detallada sobre su existencia y ubicación. Se cree que el imperio de Tartaria floreció en la región de Eurasia, abarcando vastos territorios que incluían parte de Europa Oriental y Asia Central. Sin embargo, a diferencia de otras civilizaciones históricas como Roma o Grecia, los registros escritos sobre Tartaria son escasos y fragmentados. Con hallazgos recientes, todo tendió a cambiar un poco, gracias al trabajo de arqueólogos, historiadores y entusiastas de la historia, se han realizado descubrimientos que arrojaron luz sobre su historia. Se descubrieron antiguas ruinas, artefactos y mapas que apuntan a la existencia de un imperio sofisticado y tecnológicamente avanzado. Se han encontrado restos de antiquísimas ciudades con arquitecturas sorprendentes, incluyendo edificios enormes y muy bien realizados, de varios pisos y diseños urbanos que sin duda fueron muy bien planificados y ejecutados.

Uno de los aspectos más intrigantes de Tartaria, es su aparente conocimiento y dominio de la tecnología. Algunos investigadores sugieren que pudo haber tenido avances en áreas como la ingeniería, la metalurgia y la energía. Además se ha especulado con que Tartaria tenía una red de comunicación y transporte bien desarrollada, con evidencias de carreteras y sistemas de ingeniería eficientes. Aunque la información sobre la tecnología utilizada en Tartaria es limitada debido a la escasez de registros históricos. La falta de información histórica sobre Tartaria ha dado lugar a diversas teorías y especulaciones sobre su desaparición. Algunos sugieren que fue víctima de invasiones o bien desapareció por catástrofes naturales, mientras que otros argumentan que fue borrada de los registros históricos intencionalmente por motivos desconocidos. También se han planteado hipótesis relacionadas con la posible conexión de Tartaria con la mítica Atlántida o con otras civilizaciones perdidas como lo es la poco conocida Lemuria, que se encontraba cerca de Tartaria y habría tenido también una civilización descollante y avanzada. En fin, todas son especulaciones que en la generalidad de los casos no tienen mayores fundamentos.

Pasado. Uno de los pocos elementos encontrados sobre Tartaria.

Una arquitectura adelantada

Algunas de sus construcciones muestran características arquitectónicas como paredes y edificios de varios pisos, complejas técnicas de construcción y diseños urbanos muy bien planificados. Estos avances indican que los tartarios podrían haber tenido conocimientos sofisticados en áreas como la arquitectura, la hidráulica, la metalurgia, trabajos en metal y la construcción de carreteras. Existen muchas especulaciones relacionadas con la avanzada tecnología y la energía en Tartaria. Algunos investigadores sugieren la existencia de sistemas de energía alternativa o fuentes de alimentación de carácter desconocido que habrían impulsado el desarrollo tecnológico de Tartaria. Es importante destacar que estas suposiciones están basadas en estudios de hallazgos arqueológicos y científicos, que fueron realizados por especialistas. La comunidad de arqueólogos e investigadores coincide en muchos aspectos. La existencia de Tartaria se sitúa en un período histórico amplio, pero difuso. No hay un consenso definitivo sobre las fechas exactas en las que habría florecido esta antigua civilización. Además, Tartaria no era un estado unificado, sino más bien una región que abarcaba áreas de las actuales Europa Oriental y Asia Central, lo cual en cierta forma complica la delimitación temporal. La búsqueda incansable de respuestas nos lleva a explorar los límites de la historia y considerar la intrigante posibilidad de que seres de otros mundos hayan dejado su huella en una civilización perdida, ¿Qué secretos podría ocultar una conexión entre Tartaria y ellos? Solo el tiempo y la persistente búsqueda de la verdad revelarán la respuesta. Muchas especulaciones hay, a falta de elementos firmes que ayuden a determinar como hicieron los antiguos tartarios para construir semejantes edificios, muchos de ellos que aún hoy permanecen firmes a través del tiempo, emulando la ciclópeas construcciones de la antigüedad, por ejemplo las pirámides.

Muchos consideran la posibilidad de que elites modernas hayan vedado y ocultado la existencia de esta sociedad muy avanzada. Los rastros de su influencia en símbolos y estructuras contemporáneas plantean preguntas sobre la preservación selectiva de la historia y la manipulación de la verdad en el tiempo. Fueron hechos catastróficos los responsables de la caída de este imperio? O existieron fuerzas externas que deliberadamente los borraron del mapa? En el campo de las teorías y suposiciones, todo puede ser…Quizás hubo una fuerza externa que cortó abruptamente la evolución de esta civilización por motivos que se ignoran. Quizás haya muchas civilizaciones de la cuales nosotros ni tenemos noticias ni estamos enterados que existieron….Tartaria existió, de eso no hay duda, fue una civilización próspera con tecnología super moderna adelantada a su tiempo que no se sabe de dónde la sacaron ni como la manejaron. Algunos investigadores y especialistas sugieren que pudieron haber recibido un legado por parte de seres superiores, al igual que los atlantes y los egipcios, para decir solo un ejemplo. Tartaria existió y no muy lejos en el tiempo, según lo dejan deducir los pocos elementos y edificios encontrados. Sugieren también que ellos fueron inspirados (la arquitectura rusa por ejemplo) en los colosales edificios de los tartarios. Una polémica más que se abre a lo largo de la historia…