"La educación no puede romper ningún tipo de caja y tiene que ser prioridad"

El gobierno de Javier Milei apuró este martes anuncios sobre un acuerdo económico con el conjunto de las universidades públicas nacionales pero no pudo evitar la sesión especial en Diputados para debatir el desfinanciamiento presupuestario aplicado durante los primeros meses del año como parte del ajuste fiscal. El diputado por Corrientes, Jorge Antonio Romero, contó a Hoja de Ruta la mirada del bloque Unión por la Patria y detalló que este jueves se tratará en comisiones.

"Ayer se realizó la sesión especial convocada por la Unión Cívica Radical para tratar el presupuesto universitario. Ese fue el motivo de la convocatoria. No se tuvo los dos tercios para poder tratarlo sobre tablas, como hubiésemos querido, pero sí se logró el emplazamiento a las comisiones de Presupuesto y de ducación para que el día de mañana (por el jueves) a las 14 horas se pueda tratar los distintos proyectos que están ingresados a la Cámara y que se pueda obtener el dictamen para poder tratarlo rápidamente en el recinto", indicó.

La Cámara de Diputados aprobó este martes, por 152 votos afirmativos a 81 negativos, una moción de emplazamiento a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para que dictaminen este jueves sobre proyectos para automatizar los aumentos del presupuesto para las universidades públicas, y así que no dependan de la voluntad del gobierno de turno, y para que el jueves siguiente también se emitan dictámenes sobre el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

El diputado señaló que este tratamiento es complejo. "No me refiero al trámite parlamentario, sino a la situación política que genera. Ayer se cumplió un mes exactamente de una marcha realmente multitudinaria, donde más de un millón de chicos, estudiantes, universitarios, profesores, docentes, han salido a la calle a manifestarse por la parálisis en el presupuesto universitario, donde las universidades ya prácticamente estaban a punto de dejar de funcionar. Y sin embargo, el gobierno no ha tenido reacción, y hasta el día de ayer tampoco, porque salvo el arreglo que hicieron con la Universidad de Buenos Aires, con el resto de la universidad del país, no han tenido ningún tipo de solución hasta el momento", agregó.

"Nosotros lo tomamos como un problema que está sufriendo la educación argentina, en este caso las universidades, independientemente de toda la educación en la Argentina", señaló.

"Si para el gobierno romper la caja significa destruir la educación argentina, ese será su problema", dijo. "Entendemos que ni las universidades, los colegios, la educación media, ni la educación primaria, puede romper ningún tipo de caja y tiene que ser prioridad", agregó.

