Paro universitario: "Los estudiantes son el motor, es lo que nos moviliza"

Docentes universitarios realizan un paro nacional este jueves ante la falta de respuestas a aumentos salariales, mejoras laborales y financiamiento educativo. En Hoja de Ruta, Marisú Liwsky, Secretaría General del Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, señaló que la propuesta del Gobierno Nacional de incremento para gastos de funcionamiento aún no fue confirmada.

"Seguimos con el reclamo de mayor presupuesto, más salarios. La cuestión es que el conflicto no se solucionó", mencionó. La docente señaló que a un mes de la Marcha Federal Universitaria, no hay respuestas concretas. "Estamos ahora intentando generar de nuevo la visibilización de este conflicto, el acompañamiento de quienes hoy entienden que la universidad es importante para un país, para una nación".

Destacó que si bien el Gobierno Nacional anunció una recomposición a las universidades, esta no está cerrada. "No está cerrado, es un mero anuncio. Fueron anuncios de acuerdos, pero no se instrumentó nada aún. Tenemos la expectativa de que sí pueda darse una respuesta en este sentido, pero también entendemos que van a quedar cortos porque solamente van a disponer incremento de gastos de funcionamiento", explicó.

"Implica un porcentaje muy pequeño de la masa presupuestaria que implica para la educación superior y dejan afuera todo lo que sea salarios, becas, obras, proyectos de investigación, de extensión y demás", destacó. "Estamos en un problema donde la solución tiene que ser estructural, no coyuntural o pasajera. Esa es la realidad que estamos teniendo", sumó.

"Los estudiantes para nosotros son el motor, y todo lo hacemos por ellos. Eso que quede claro. Aparte, no seríamos docentes si no tendríamos estos estudiantes adentro de la universidad. Por eso tampoco en este paro quisimos vaciar la universidad", señaló.

