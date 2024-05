El comentario de Furia que destrozó el autoestima de Delfina

A medida que pasan los días, las visitas que llegaron a la casa de GH se convirtieron en parte de la casa al punto que ya piensan y sienten como los mismos jugadores. En este cambio, hay quienes empezaron a sufrir los vaivenes de una casa picante que desde el día uno está minada por los conflictos.

Una de las primeras afectadas fue Delfina. La hija de Virginia empezó a sentirse muy angustiada por los desplantes y comentarios negativos de Furia. Justamente esta semana terminó llorando desconsoladamente en el patio mientras Florencia la escuchaba atenta y aprovechaba también para sumar un par de fichas.

Todo comenzó con un comentario de la jugadora más polémica. "El otro día me dijo que al llegar a la casa estaba fea. Me tiró: "Ahora estás mucho más linda que cuando entraste. Acá llegaste nada que ver, capaz por los nervios". Sé que no me puede afectar pero yo tengo el autoestima re baja y que me digan eso, me duele", explicó.

Además, siente que Furia ya no la quiere en la casa y eso la indigna. "También le debe dar bronca que el Chino me de bola. Cuando él vino a charlar conmigo, se instaló acá y no se le despegó".

Florencia entonces metió un bocadillo: "¿Por qué lo hará? ¿Envidia? Capaz te ve que sos una mina inteligente, con una vida armada, que sos querible... igual pensá que ella está jugando y lo hace de una manera increíble. Pero lo humano se le va. A veces me pregunto si no se da cuenta o lo hace a propósito". Enojada, Delfina remató: "No. Sí que se da cuenta".

Ahora los familiares deberán buscar por todos los medios quedarse en la casa hasta el domingo, fecha en que todos dejarán el juego y se conocerá cuál de ellos se llevará la casa.

Fuente:Pronto