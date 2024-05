Fin a la disputa: el STJ confirmó que los Sniechowski son los propietarios de tierras de Colonia C. Pellegrini desde 1975

De Vidal y Torrenta los Sniechowski Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en el T°2, F° 260/261, N° 243, año 1966, a nombre de Victorio Isaac Gregorio Torrent, Maria Sara Dionisia Torrent de Torrent e Isaac Luis Miguel Torrent, según informe RPI N° 16564 de fecha 14/10/10 (fs. 174vta.), Adrema T1-696-3. En la proporción que corresponde al causante en estos obrados, esto es, el 33,33% del inmueble.La fotocopia certificada por el Juez de Paz Titular de Apóstoles, (Misiones), Alberto Pedro Vera, de un boleto de compraventa con firmas certificadas por la escribana Esther Emilce Bianchi el día 14/08/72, da cuenta de que el día 13 de agosto de 1972, los Sres. Victorio Isaac Gregorio Torrent, e Isaac Luis Miguel Torrent venden y transfieren al Sr. Roberto Sniachowski, casado en primeras nupcias con la Sra. Leonor Panas, una fracción de campo de su propiedad ubicada en la Tercera Sección del Departamento San Martin, Provincia de Corrientes, Colonia Carlos Pellegrini, denominada la fracción como Lote "B" y sección Chacras, (excluyendo el pueblo), según plano de mensura confeccionado por el agrimensor Pis Pando, el 14 de mayo de 1967, constante la parte que venden de una superficie aproximada de 1100 hectáreas.Una fracción de terreno individualizada en la fotocopia certificada por el escribano Juan González Vedoya del boleto de compraventa con firmas certificadas por el escribano Francisco Edmundo Osnaghi en fecha 26 de abril de 1979, como 158has., 93has, 43cas, 51cm, sitas en la Segunda Sección del Dpto. San Martin de la pcia. de Ctes., donde se encuentra asentado el pueblo Colonia Carlos Pelegrini. En él se indica que aquella fue cedida y transferida por el Dr. Carlos Alberto Contreras Gómez en nombre y representación de los Sres. Victorio Isaac Gregorio Torrent e Isaac Luis Miguel Torrent a favor del Sr. Roberto Antonio Sniechowski.Haciéndose la salvedad de que la venta comprende toda la superficie de terreno que no estuviera vendido por el Dr. Juan Ramón Vidal, doña Eloisa Torrent de Vidal y don José Alvarez, que el comprador se obliga a respetar y a otorgar el pertinente título de dominio a los adquirentes que acrediten haber abonado íntegramente el importe de la venta. Comprende también la transferencia de los derechos de los vendedores respecto a aquellos adquirentes que no hubieren abonado la totalidad del importe respecto a los que ceden los derechos y acciones que resultaren. n En 2016, a más de 92 años de su fundación, en Colonia Carlos Pellegrini por primera vez se implementó un plan de regularización dominial que benefició a varias decenas de familias.Aquella cesión fue rubricada a través de un acuerdo judicial entre los herederos de Roberto Sniechowski y defensores oficiales. Un número considerable de personas estaba en condiciones de acceder al título del terreno en el que viven, pero no podían completar el trámite por falta de recursos económicos. Considerando en este punto que realizar la mensura y/o llevar adelante el proceso de regularización como particular demanda recursos de los que los pobladores no disponen.Esto fue ejecutado por la Provincia a través del Ministerio de la Producción que absorbió los costos del proceso.Facundo Sniechowski, que junto a sus hermanos -como titulares registrales de los lotes- tiempo atrás les donaron tierras a los pobladores, acompañaron el proceso y la entrega d e los títulos.