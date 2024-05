Este viernes comienza el torneo de la Liga Profesional

Con la consagración de Estudiantes de La Plata aún fresco como campeón de la Copa de la Liga al vencer en el desempate por penales a Vélez Sársfield en Santiago del Estero, la Liga Profesional confirmó que este viernes iniciará el nuevo torneo de Primera División.

La acción regresará este 10 de mayo con tres partidos: Sarmiento vs. Instituto; Argentinos Juniors vs. Rosario Central; y Newell’s vs. Platense.

El primer equipo de los denominados grandes que debutará en el certamen será Independiente, el sábado a las 17:30 en Avellaneda frente a Talleres de Córdoba, estando aún fresco el partido de la última fecha de la etapa clasficatoria de la Copa de la Liga que terminó en un vibrante empate que dejó a ambos afuera de los cuartos de final.

También el sábado, pero desde las 20 será el turno de River, que recibirá en el Monumental a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El domingo a las 15:30, San Lorenzo visitará a Deportivo Riestra, mientras que a las 17.45 Racing viajará a Córdoba para medirse con Belgrano y a las 20:15 Boca hará lo propio para enfrentarse con Atlético Tucumán.

Sistema de disputa

La Liga Profesional 2024 se extenderá desde el 10 de mayo al 15 de diciembre, fecha en la que se jugará la última jornada.

El torneo se jugará por el sistema de todos contra todos, a una sola rueda, y el que más puntos obtenga al finalizar será el campeón.

Las localías se invertirán con respecto a lo que fue la edición anterior. En caso de que dos o más equipos acaben en la misma posición, incluido el primer lugar, se definirá en primera medida por diferencia de goles. Si persiste la igualdad, se impondrá el equipo con más goles a favor.

Cabe recordar que el campeón de esta competición también clasificará al Trofeo de Campeones, en un partido único frente a Estudiantes, el ganador de la Copa de la Liga.

Programación

El siguiente es el cronograma de la primera fecha del torneo de la Liga Profesional:

Viernes 10 de mayo

19.00 Sarmiento – Instituto

21.15 Argentinos – Rosario Central

21.15 Newell’s – Platense

Sábado 11 de mayo

14.30 Huracán – Defensa y Justicia

15.30 Godoy Cruz – Barracas Central

17.30 Independiente – Talleres

19.45 River – Central Córdoba

Domingo 12 de mayo

15.30 Deportivo Riestra – San Lorenzo

15.30 Tigre – Estudiantes

17.45 Belgrano – Racing

17.45 Lanús – Independiente Rivadavia

20.15 Atlético Tucumán – Boca

Lunes 13 de mayo

19.00 Gimnasia – Vélez

21.00 Unión – Banfield.