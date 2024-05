River quiere acercarse a la clasificación en Uruguay

River buscará asegurarse de manera anticipada la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores cuando este martes visite a Nacional de Uruguay por la cuarta fecha de la fase de grupos del certamen.

El partido correspondiente al Grupo H se jugará desde las 21 en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, contará con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco y se transmitirá en vivo por Fox Sports y Telefé.

River tiene puntaje perfecto en lo que va de la competencia, por lo que, en caso de ganar, si igualan Deportivo Táchira y Libertad de Paraguay que juegan a la misma hora, o se impone el conjunto venezolano, se asegurará el boleto a la próxima instancia de forma temprana.

Incluso, con un empate en Uruguay, si Táchira derrota al elenco paraguayo, el Millonario avanzará a octavos de final.

En cuanto al equipo, la duda de Demichelis se encuentra en el lateral derecho debido a que Andrés Herrera tiene una sobrecarga muscular en el cuádriceps. El correntino fue probado en la práctica de ayer y respondió bien, formando parte de la delegación que viajó a Montevideo, aunque no está definido si estará como titular. Sus potenciales reemplazantes son Agustín Sant'Anna y Sebastián Boselli.

El que quedó descartado y no viajó fue el mediocampista ofensivo, Manuel Lanzini. El ex West Ham de la Premier League inglesa arrastra un traumatismo del amistoso frente a Tigre, por lo que se quedará en Buenos Aires para no arriesgarlo.

Nacional, por su parte, necesita sumar de a tres para encaminar su rumbo en la Libertadores: suma seis unidades tras cosechar dos triunfos y una derrota, justamente frente a River en la segunda jornada en el estadio Monumental.

Probables formaciones

Nacional: Luis Mejía; Leandro Lozano, Franco Romero, Diego Polenta, Gabriel Báez; Thiago Helguera, Alexis Castro, Antonio Galeano, Mauricio Pereyra, Jeremía Recoba y Gonzalo Carneiro. DT: Álvaro Recoba.

River: Franco Armani; Andrés Herrera o Agustín Sant’Anna o Sebastián Boselli, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Estadio: Gran Parque Central de Montevideo.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

Hora: 21. TV: Fox Sports y Telefé.

Juega Central

Rosario Central recibirá este martes a Atlético Mineiro de Brasil, desde las 19 en el estadio Gigante de Arroyito, por la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Libertadores 2024.

El Canalla reúne 4 unidades y es escolta del equipo brasileño que suma 9. A la misma hora en Venezuela, Caracas (1) recibirá a Peñarol (3) de Montevideo.

En el partido de ida, jugado en Belo Horizonte, Mineiro se impuso a Rosario Central por 2 a 1.

Choque local

En tanto que por la Copa Sudamericana este martes se producirá un choque entre equipos argentinos, ya que Racing recibirá desde las 19 en el estadio Presidente Perón a Argentinos Juniors, por la cuarta fecha del Grupo F del certamen.

El Bicho es el líder con 6 unidades, mientras que la Academia lo escolta a un punto de distancia. A la misma hora, Nacional (1), de Paraguay, será anfitrión de Corinthians (4), de Brasil.